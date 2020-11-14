Osman Baydemir açıkladı: 7 Haziran'dan sonra HDP'den AKP'ye üç teklif gitti

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, 7 Haziran 2015 Genel Seçimi'nden sonra, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Çözüm sürecinin devam etmesi şartıyla, AKP-CHP koalisyonuna veya AKP azınlık hükûmetine destek veririz. Bunlar olmazsa hiçbir bakanlık pazarlığı yapmadan, yeni Anayasa ve çözüm süreci şartıyla, birlikte koalisyon kurabiliriz." teklifi götürdüklerini söyledi.

Diken'den Kemal Göktaş'ın sorularını yanıtlayan Baydemir, açıklamalarının hukuken ve siyaseten HDP’yi bağlamayacağını belirten Baydemir, Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi gelişmesinin çözüm sürecini müzakere dönemi olduğunu söyledi.

Baydemir, AKP’nin çözüm sürecini neden bitirdiği sorusuna ilişkin olarak şunları söyledi: "Sayın Selahattin Demirtaş’ın ‘Hükümetle hiçbir şekilde koalisyon kurmayacağız’ beyanından dolayı Erdoğan’ın makas değiştirdiği iddiası var. Ben bunun külliyen yalan olduğunun tanığıyım.

7 Haziran seçiminden sonra, o zamanki eş başkanlarımız Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı milletvekilleri ve grup başkan vekillerinin de olduğu bir heyetle birlikte bu süreci istişare ettik.

Ülkenin maruz kalabileceği tehlikeleri okumaya çalıştık. En sonunda Erdoğan’a bir temsilci gönderme kararı aldık. Sayın Celal Doğan, bunun üzerine Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Haziran sonu temmuz başı idi sanırım.

Bizim teklifimiz şuydu: Milletin çıkan bu iradesine saygı gösterilmezse ülkenin karanlık zemine gideceğinden duyulan endişe ifade edildi.

Çözüm süreci devam etsin ne olursa olsun, bu kayıtla her türlü desteği vermeye hazırız.

Dilerseniz CHP ile koalisyon kurun, kürsü, sandalye bürokraside talebimiz olmaksızın destek veririz. Yeter ki çatışmasızlık zemininden vazgeçmeyin.

"İkinci teklifimiz azınlık hükûmetine destek"

İkinci olarak CHP ile anlaşamazsanız azınlık hükümeti kurun, yine çatışmasızlık zemininde kalmak şartıyla azınlık hükümetine de hiçbir şey talep etmeksizin destek vermeye hazırız.

Üçüncü olarak, siz hazırsanız ve bu iki yöntemi de yapamıyorsanız, bizimle koalisyon kurmak istiyorsanız, herhangi bir bakanlık pazarlığı yapmadan, çatışmasızlık süreci korunsun, yeni Anayasa yapılsın, biz sizinle koalisyon kurmaya hazırız. Bu üç talep iletildi.

Aldığımız yanıt bugünkü Türkiye idi. Bize ‘Siz göreceksiniz’ dedi ve ülke bu sonucu gördü.”

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