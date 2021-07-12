OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün: Mikroçip krizinin otomotiv sektörüne maliyeti 110 milyar dolar

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv sektörünün mikroçip krizi nedeniyle 110 milyar dolar zarar ettiğini söyledi.

Haydar Yenigün, Türkiye'deki otomotiv üretim sektörünün toparlanmaya başladığı, 2021 yılının verilerinin iyi gittiği, dünyayı etkisi altına alan mikroçip üretim krizinin bir süre daha devam edeceğini belirtti.

Türkiye'deki araç üretimi, 2021 yılının ilk 6 ayında 669 bin 409 adet olarak kayıtlara geçti. Sektördeki büyümenin en azından 3-4 yıl daha devam edeceğini belirten OSD yönetim kurulu başkanı, bunun Türkiye ekonomisi için olumlu olduğunu söyledi.

Mikroçip krizi nedeniyle bu yıl 4 milyon 940 bin araç üretilemedi

Haydar Yenigün, uluslararası çapta rapor hazırlayan şirketlerden aldıkları verileri de paylaştı. Bu verilerin pek de iç açıcı olmadığını ifade eden Yenigün, krizin kısa ve orta vadede süreceğini belirtti. Hazırlanan raporlara göre mikroçip krizi nedeniyle yalnızca bu yıl üretilemeyen araç sayısının 4 milyon 940 bin civarında olduğunu söyleyen Haydar Yenigün, krizin dünya otomotiv endüstrisine maliyetinin 110 milyar dolar olduğunu açıkladı. Kriz devam ettikçe, maliyet daha da derinleşecek.

Avrupa'nın bir süredir konuştuğu karbonsuz üretim meselesinin Türkiye'de hala gündem olmadığını belirten Yenigün, bu konuyla ilgili olarak bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Zira açıklamalara göre Avrupa, üretim sırasında sıfır karbonu sağlayamayan işletmelerle iş yapmayı kesecek ve bu da Türkiye'deki otomotiv endüstrisini sarsacak.