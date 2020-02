The Spahe of Water filmiyle bu yıl 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanan Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro, her bölümde farkı konuların anlatılacağı 10 Afet Midnight isimli bir korku dizisi hazırlayacak.

Toro, dizinin hem yaratıcılığını hem senaristliğini hem de bazı bölümlerinde yönetmenliğini üstlenecek.

53 yaşındaki yönetmen, Cronos, The Devil’s Backbone, Pan’s Labrynth, Hellboy ve Blade II gibi korku filmlerini çekmişti.