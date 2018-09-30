Oscarlı yönetmen Antalya'da yaşadığı ilginç olayı filme dönüştürecek

Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış filmi 'Herkes Biliyor'un yönetmeni Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Antalya Havalimanı'nda valizini kaybetti. Farhadi, kaybolan valizine ulaşmaya çalışırken yaşadığı olayı filme dönüştürebileceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış filmi 'Herkes Biliyor', ikinci kez seyirci ile buluştu. Filmin sonunda İran'ın dünyaca ünlü yönetmeni Asghar Farhadi, söyleşide seyircilerin karşısına geçti. 2 gün önce Antalya'ya geldiğini belirten Farhadi, uçaktan indikten sonra valizini bulamadığını söyledi. Yetkililerin kendisini bir büroya yönlendirdiğini dile getiren Farhadi, "Oraya gittiğimde bir genç oturuyordu ve mesajlarına bakıyordu. Ben ona derdimi anlatırken, beni dinlediğini zannediyordum. Bana bakmadı bile, sinirlendim. Yeniden sorunumu anlattım. Masaya vurdum umursamadı bile. Yanına yaklaştım, yüzüne baktım, işitme engelliymiş. Bu durum hikaye olarak gözümde canlandı. Bu fikir aklımda ve gelecekte bir filme dönüşebilir" dedi. Farhadi, valize iki gün sonra ulaştığını söyledi.