Oscar'lı oyuncu Paltrow: Kadınlara en büyük kotülüğü yine kadınlar yapıyor

ABD’li ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, kadınların birbirlerine karşı acımasız davranmasını anlayamadığını söyledi.

Oscar’lı ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, Harper’s Bazaar dergisine açıklamalarda bulundu.



Gwyneth Paltrow, web sitesi Goop’un yayına başlamasının ardından kadınlardan gelen eleştirileri kıskançlığa bağladı.



Kadınların birbirlerine karşı acımasızca davranmasını anlayamadığını dile getiren Paltrow, “Kadınlar hemcinslerine karşı neden zehir zemberek, küçük düşürücü beyanlarda bulunurlar, hiç anlamam” diye konuştu.



Paltrow’un, tartışma yaşadığı televizyon sunucusu Martha Stewart’a gönderme yaptığı öne sürüldü.