Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway'in çıplak fotoğrafları sızdırıldı

Oscar sahibi ABD'li oyuncu Anne Hathaway'in çıplak fotoğrafları Tumblr ve Reddit gibi sitelerde yayınlandı.

Olayın, ABD'de halihazırda ünlülerin hesaplarını hedef alan siber saldırıların bir parçası olduğu sanılıyor.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğrafların Photoshop'la düzenenmiş olup olmadığı ise bilinmiyor.

Benzer saldırılar yapılmıştı?

Benzer bir saldırı geçen nisan ayında ABD'li oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus'a da yapılmıştı. Ağustos 2014'te de çoğu kadınlara ait olan ve aralarında Jennifer Lawrence ve Kate Upton'un da bulunduğu ünlülerin 500'e yakın özel fotoğrafı 4chan üzerinden yayınlanmıştı.