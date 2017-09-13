Oscarlı Judi Dench'in filmi Adana'da Türkiye prömiyeri yapacak

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 24\'üncü Uluslararası Adana Film Festivali\'nde, başrolünü Oscarlı oyuncu Judi Dench\'in oynadığı \'Victoria ve Abdul\' filmi Türkiye prömiyerini yapacak.

Sinema tarihinde sayısız kez yer bulan Kraliçe Victoria\'nın hayatı bu kez yönetmen Stephen Frears kalitesi ile beyaz perdeye yansıyor. Kraliçe Victoria\'nın kendinden genç Hintli tezgahtar Abdul\'le yaşadığı tuhaf arkadaşlığın konu edildiği filmde Kraliçe Victoria rolünde Oscarlı oyuncu Judi Dench, tezgahtar Abdul rolünde ise, Hintli oyuncu Ali Fazal bulunuyor. Victoria ve Abdul filmi Judi Dench\'in ikinci Kraliçe Victoria performansı oldu. Dench, 1997 yapımı Mrs Brown filminde de Kraliçe Victoria\'yı canlandırmıştı. Oscar\'a altı kez aday olan Judi Dench, 1999 yılında Shakespeare\'in Love filmindeki rolüyle \'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü\'nü kazanmıştı. Judi Dench\'in adı 2018 Oscar yarışında da ön sıralarda geçiyor,\' En İyi Kadın Oyuncu\' dalının favorilerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Victoria ve Abdul, 2017 Venedik Film Festivali ve 2017 Toronto Film Festivali’nden sonra Adana Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapacak.

FOTOĞRAFLI