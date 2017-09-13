T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Oscarlı Judi Dench'in filmi Adana'da Türkiye prömiyeri yapacak

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 24'üncü Uluslararası Adana Film Festivali'nde, başrolünü Oscarlı oyuncu Judi Dench'in oynadığı 'Victoria ve Abdul' filmi Türkiye prömiyerini yapacak

13 Eylül 2017 17:27

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 24\'üncü Uluslararası Adana Film Festivali\'nde, başrolünü Oscarlı oyuncu Judi Dench\'in oynadığı \'Victoria ve Abdul\' filmi Türkiye prömiyerini yapacak.
Sinema tarihinde sayısız kez yer bulan Kraliçe Victoria\'nın hayatı bu kez yönetmen Stephen Frears kalitesi ile beyaz perdeye yansıyor. Kraliçe Victoria\'nın kendinden genç Hintli tezgahtar Abdul\'le yaşadığı tuhaf arkadaşlığın konu edildiği filmde Kraliçe Victoria rolünde Oscarlı oyuncu Judi Dench, tezgahtar Abdul rolünde ise, Hintli oyuncu Ali Fazal bulunuyor. Victoria ve Abdul filmi Judi Dench\'in ikinci Kraliçe Victoria performansı oldu. Dench, 1997 yapımı Mrs Brown filminde de Kraliçe Victoria\'yı canlandırmıştı. Oscar\'a altı kez aday olan Judi Dench, 1999 yılında Shakespeare\'in Love filmindeki rolüyle \'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü\'nü kazanmıştı. Judi Dench\'in adı 2018 Oscar yarışında da ön sıralarda geçiyor,\' En İyi Kadın Oyuncu\' dalının favorilerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Victoria ve Abdul, 2017 Venedik Film Festivali ve 2017 Toronto Film Festivali’nden sonra Adana Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANA DHA ADANA Büyükşehir BelediyesiUluslararası Adana Film FestivaliOscarlıJudi DenchAbdulTürkiyeSinemaKraliçe VictoriaStephen FrearsHintliAli FazalDenchMrs BrownOscarShakespeare LoveYardımcı Kadın OyuncuEn

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24