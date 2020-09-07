Oscarlı Çek yönetmen Jiri Menzel hayatını kaybetti

Uzun süreden bu yana sağlık sorunları yaşayan Oscar ödüllü Çek yönetmen Jiri Menzel yaşamını yitirdi.

Yabancı Dilde En İyi Film Oscar'ını 1968 tarihli Closely Watched Trains ile kazanan, 1986 yılında My Sweet Little Village ile aday gösterilen Çek sinemasının önemli isimlerinden Jiri Menzel, 2017 yılında beyin ameliyatı geçirmişti.

Olga Menzelova eşinin cumartesi günü öldüğünü belirterek, "Sevgili Jirka, seninle geçirebileceğim her gün için sana teşekkür ediyorum. Her günüm olağanüstüydü" ifadelerini kullandı.

Menzel, Prag'da film prodüksiyon eğitimi aldı ve 1962'de mezun oldu.