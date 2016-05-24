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Kültür-Sanat

Oscar'lı aktris: Kadın dostu porno çekmek istiyorum

Susan Sarandon 'Thelma ve Louise'in 25’inci yılını kutlamak için Cannes’da bulunuyor

24 Mayıs 2016 20:23

Oscarlı oyuncu Susan Sarandon, porno endüstrisini kendi bakış açısından yararlanabileceğini ve erkek yönetmenlere erotik sahnelerde destek verebileceği söyledi. Thelma ve Louise’in 25’inci yılını kutlamak için Cannes’da bulunan oyuncu “80’lerimde kadın dostu porno çekmek istiyorum” dedi.

Sanatatak’ın haberine göre, Susan Sarandon’ın kariyerini düşününce, özgeçmişine porno sektörünün eklendiğini düşünmek tuhaf geliyor. Fakat aktristin Cannes Film Festivali’nde söylediklerine bakılırsa bu hiç de uzak bir ihtimal değil.

Times’ın haberine göre, Thelma ve Louise’in 25’inci yılını kutlamak üzere rol arkadaşı Geena Davis ile birlikte Cannes’a gelen Sarandon, kadın yönetmelerin seks sahnelerindeki duyguyu daha iyi anlayabildiğini ve daha doğru yansıtabildiğini iddia etti. Porno endüstrisinin de bu bakıştan yararlanması gerektiğini dile getirdi.

Oscarlı oyuncu, “80’lerinde artık oyunculuğu bıraktığında bir porno filmi yönetmekten heyecan duyarım. Neyin yanlış olduğunu net bir şekilde ifade edecek kadar çok porno izlemedim ancak gördüğüm kadarıyla bu filmlerin çoğu kadın tarafından bakınca kaba ve zevkten uzak görünüyor” diye konuştu.

 

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