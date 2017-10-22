Oscarlı aktörden tavsiye: Her zaman emniyet kemerinizi takın

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - OSCAR ödüllü ABD’li aktör Christopher Walken, genç sinemacılara tavsiyesinin sorulması üzerine, \"Herkese bir tavsiyem var, her zaman emniyet kemerinizi takın\" karşılığını verdi.

54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali’nde \'Onur Ödülü\'ne layık görülen 74 yaşındaki Christopher Walken, başrolünü oynadığı \'Newyork\'un Kralı\' filminin AKM Perge Salonu\'ndaki gösteriminin ardından söyleşiye katıldı. İngilizce söyleşide halka yeterince kulaklık dağıtılmayınca bir süre kriz yaşandı. Konuşulanları anlamadıkları için seslerin yükselmesi üzerine salonda İngilizce bilen bir kişi, çeviri yapabileceğini belirterek, söyleşiye dahil oldu.

TÜRK SİNEMASINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Sinema hayatının evrelerini anlatan Walken, yaptığı esprilerle salondakileri güldürdü. Salondakilerin sorularını yanıtlayan Walken, “Türk sineması hakkında bilginiz var mı” sorusuna \"Maalesef bilgim yok\" cevabını verdi. Festivalleri önemsediğini belirten Walken, Antalya\'ya yine gelmek istediğini ve burada denize girmeyi istediğini söyledi. Teklif gelmesi durumunda Türkiye\'de oynayabileceğini belirten Walken, genç sinemacılara tavsiyesinin sorulması üzerine, \"Herkese bir tavsiyem var, her zaman emniyet kemerinizi takın\" yanıtını verdi.

Söyleşinin ardından Oscarlı yıldız, salondakilerle özçekim yaptı.

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