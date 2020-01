Oscarlar’da yanlış zarf şoku

Oscar ödül töreni dağıtılan ödüllerden çok, yapılan dev hata ile akıllarda kalacak. Warren Beatty ve Faye Dunaway en iyi film ödülünün “La La Land”e gittiğini açıkladı önce ancak “La La Land” filminin yapımcısı teşekkür konuşmasını yaparken, ödül töreninin yapımcıları hızla sahneye gelerek bir hata olduğunu ve Oscar'ın asıl sahibinin “Moonlight” filmi olduğunu duyurdu. Bütün salon bu hatanın şokunu yaşarken, Beatty mikrofona geçerek olayı açıklamaya çalıştı. “Zarfı açtığımda ‘Emma Stone – La La Land’ yazıyordu, bu yüzden ben de Faye’e ve size uzun uzun baktım. Komik olmaya çalışmıyordum” diyen ünlü oyuncu-yönetmen, kendisine yanlış zarfın verildiğini söylüyordu.

Miami'de yetişen Afro-Amerikan bir eşcinsel gencin hayatından, çocukluktan yetişkinliğe uzanan üç kesiti anlatan “Moonlight”, Hollywood’un en prestijli ödülüne layık görülen LGBT konulu ilk yapım unvanını taşıyor. Barry Jenkins’in çektiği ve Altın Küre Ödülleri’nde de en iyi drama seçilen “Moonlight”, hafta sonunda ayrıca bağımsız sinemanın Oscar'ları olarak bilinen Independent Spirit Ödülleri'nde en iyi film ve en iyi yönetmen dalları da dahil olmak üzere altı dalda ödüle uzanmıştı. Yönetmen Jenkins, Tarell Alvin McCraney ile birlikte en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar alırken, filmden Mahershala Ali de en iyi yardımcı erkek oyuncu seçildi ve Oscar alan ilk Müslüman oyuncu oldu.

"La La Land” altı ödülle yetindi

Gecenin en fazla ödülünü ise, tören öncesinde en büyük favori gösterilen “La La Land” kazandı. 14 dalda adaylıkla “Titanic” ve "All About Eve" (“Perde Açılıyor”) filmlerinin rekorunu egale eden müzikal aşk filmi altı Oscar aldı. Filmi çeken 32 yaşındaki Damien Chazelle en iyi yönetmen kategorisindeki zaferiyle, Oscar tarihinde bu ödüle layık görülen en genç isim oldu. Başrolü en iyi erkek oyuncu dalında aday olan Ryan Gosling ile paylaşan Emma Stone ise yılın en iyi kadın oyuncusu seçildi. “La La Land” ayrıca en iyi sinematografi, en iyi sanat yönetimi, en iyi orijinal film müziği ve en iyi orijinal şarkı dallarında başarıya ulaştı. “Manchester by the Sea” filmi de başrol oyuncusu Casey Affleck’e en iyi erkek oyuncu ödülünü, yönetmen-senarist Kenneth Lonergan’a da en iyi orijinal senaryo heykelciğini kazandırdı.

Oscar’a siyaset damgasını vurdu

Oscar ödül törenine gecenin son anında yapılan dev hatanın dışında siyaset damgasını vurdu. Töreni sunan komedyen Jimmy Kimmel açılış konuşmasında, “Ödül töreni, milyonlarca Amerikalı ve şimdi bizden nefret eden 225’ten fazla ülkede canlı yayınlanıyor” sözleriyle ABD Başkanı Donald Trump’a ilk göndermeyi yaptıktan sonra Trump’a teşekkür de etti: “Geçen sene Oscarlar ırkçı deniyordu, hatırlıyor musunuz? Trump sağ olsun, çoktan geçti bu.”

Yabancı dilde en iyi film kategorisi, Trump yönetiminin politikalarının en somut şekilde yansıdığı dal oldu. Zira altın heykelcik “The Salesman” filmi ile İran’a gitti ancak filmin yönetmeni Asghar Farhadi, İran'ın da aralarında bulunduğu yedi ülkeye getirilen vize sınırlaması sonrası töreni boykot kararı aldığı için ödülünü şahsen alamadı. "Farhadi, törene gönderdiği ve uzaya giden ilk İranlı ve ilk Müslüman kadın olan Anuşe Ansari tarafından okunan mesajında Trump’ın seyahat yasağını eleştirerek, “Dünyayı ‘bizler’ ve ‘düşmanlar’ kategorilerine bölmek korku ve gerileme ile savaş için hileli bir gerekçe yaratır. Bu savaşlar ise, kendileri saldırganlık mağduru olan ülkelerde demokrasiyi ve insan haklarını engelliyor” ifadelerini kullandı. “Suicide Squad” filmi ile en iyi makyaj ve saç tasarımı dalında ödül alan ekipten Alessandro Bertolazzi de, ödülünü göçmenlere adadı. Suriye’deki sivil savunma gönüllülerini konu eden “The White Helmets” (“Beyaz Miğferler”) filmi, en iyi kısa belgesel dalında Oscar aldıktan sonra ise, yönetmen Orlando von Einsiedel’in çağrısı üzerine, Hollywood yıldızları ayağa kalkarak Suriye’deki savaşın son bulmasına desteğini gösterdi.

Rekor sayıda Afro-Amerikan zafer kazandı

"Moonlight” filminin zaferi, siyahî sinemacıların ve hikâyelerin rekor sayıda ödüllendirildiği bir törenin de zirvesi oldu aslında. Zira bu yıl “Moonlight” senaristleri Jenkins ve McCraney ile oyuncusu Ali, en iyi yardımcı kadın oyuncu seçilen Viola Davis (“Fences”) ve en iyi belgesel dalında ödül alan yönetmen Ezra Edelman (“O.J.: Made in America”) ile ilk kez toplam beş Afro-Amerikan sinemacı Oscar aldı.

Törende kazananların listesi şöyle:

89. Oscar Ödülleri:

En iyi film:

"Moonlight”

En iyi yönetmen:

Damien Chazelle ("La La Land”)

En iyi erkek oyuncu:

Casey Affleck ("Manchester by the Sea”)

En iyi kadın oyuncu:

Emma Stone ("La La Land”)

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Mahershala Ali ("Moonlight”)

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Viola Davis ("Fences”)

En iyi yabancı film:

“The Salesman” - İran

En iyi orijinal senaryo:

"Manchester by the Sea” - Kenneth Lonergan

En iyi uyarlama senaryo:

"Moonlight” - Barry Jenkins & Tarell Alvin McCraney

En iyi animasyon:

"Zootopia” - Byron Howard, Rich Moore ve Clark Spencer

En iyi sinematografi:

"La La Land”

En iyi kurgu:

"Hacksaw Ridge”

En iyi sanat yönetimi:

"La La Land”

En iyi kostüm:

"Fantastic Beasts and Where to Find Them”

En iyi makyaj ve saç tasarımı:

"Suicide Squad”

En iyi ses miksajı:

"Hacksaw Ridge”

En iyi ses kurgusu:

"Arrival”

En iyi görsel efekt:

"The Jungle Book”

En iyi orijinal film müziği:

“La La Land”

En iyi orijinal şarkı:

“City of Stars” ("La La Land”)

En iyi belgesel:

"O. J.: Made in America”

En iyi kısa belgesel:

“The White Helmets”

En iyi kısa animasyon:

“Piper”

En iyi kısa film:

"Sing”

© Deutsche Welle Türkçe

Aydın Üstünel