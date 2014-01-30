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Yaşam
Deutsche Welle

Oscarlarda diskalifiye şoku

"Alone Yet Not Alone" şarkısı Oscar adayları arasından çıkarıldı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı, şarkının söz yazarı ve bestecisi Broughton'ı seçici üyeleri yönlendirmeye çalışmakla suçluyor.

30 Ocak 2014 21:45


Oscar Ödülleri'ni dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, “Alone Yet Not Alone” şarkısını, söz yazarının seçici üyeleri, yolladığı e-postalarla yönlendirmeye çalışarak mevcut kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle adaylıktan çıkardı.

“Alone Yet Not Alone” adlı filmle aynı adı taşıyan şarkının söz yazarı ve bestecisi olan Bruce Broughton'ın aynı zamanda müzik dalında Akademi üyeliği yaptığı belirtildi.

Akademi tarafından yapılan açıklamada, Broughton'ın poziyonunu kullanarak seçici üyelerle temas kurduğu ve Oscar adaylığı kurallarına aykırı davrandığı iddia ediliyor.

Akademi Başkanı Cheryl Boone Isaacs konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Akademi üyeleriyle iyi ilişkileri olması sorun değil, eski bir üye olarak pozisyonunu kullanmaya kalkışması adaletsiz bir avantaj sağlayabileceğinden üzülerek bu karar alındı” şeklinde konuştu.

Bruce Broughton ise tüm adaylar gibi temel bir kampanya yürüttüğünü, alınan kararın şarkının öne çıkmaya başlamasından kaynaklandığını belirterek, kendisinin sadece şarkıya dikkat çekmek istediğini söyledi.

Bu kararın ardından “En iyi orijinal şarkı” dalında kalan 4 aday yarışacak. Bu adaylar, “Despicable Me 2” filminden ‘Happy' adlı şarkısıyla Pharrell Williams, “Frozen” adlı animasyondan ‘Let It Go' şarkısıyla Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez, “Her” filminden ‘The Moon Song' şarkısıyla Karen O ve Spike Jonze ve “Mandela: Long Walk To Freedom” filminden ‘Ordinary Love' adlı şarkısıyla U2 gubu.

The Hollywood Reporter dergisi, 16 Ocak'ta adayların açıklanmasının ardından, onca büyük filmin şarkılarının arasından Broughton'ın iddiasız bir yapımda kullanılan şarkısının aday olabilmesi konusunda dile getirilen şüphelere yer vermişti.

Orijinal şarkı ve film müziği kategorilerindeki beş aday, müzik branşında yetkin 240 Akademi üyesi tarafından kendilerine gönderilen DVD ve müzik videoları arasından belirleniyor. Akademi'den yapılan açıklamada seçici üyelere söz ve müzik yazarlarının isimlerinin verilmediği de vurgulandı. Üyeler bir kategoride en fazla beş aday için oy kullanabiliyor.

Oscar Ödülleri, 2 Mart gecesi Hollywood'da sahiplerini bulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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