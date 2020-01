Oscar'lar yarın sahibini buluyor; işte adaylar

Sinema dünyasının merakla beklediği Oscar ödülleri yarın sahiplerini bulacak.

Bu yıl 87.si düzenlenecek olan Oscar ödül töreninde her ikisi de dokuz dalda aday gösterilen Birdman (Atmaca) ve Grand Budapest Hotel (Büyük Budapeşte Oteli) öne çıkan adaylar oldu.

Imitation Game (Taklit Oyunu), Boyhood (Çocukluk) ve American Sniper (Keskin Nişancı) filmleri de birden fazla dalda aday gösterildi.

Ana dallarda bu yılki Oscar adayları şöyle:

En iyi film:

American Sniper

Birdman

Boyhood

The Grand Budapest Hotel

The Imitation Game

Selma

The Theory of Everything

Whiplash

En iyi yönetmen:

Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel)

Richard Linklater (Boyhood)

Alejandro G Inarritu (Birdman)

Morten Tyldum (The Imitation Game)

Bennett Miller (Foxcatcher)

En iyi erkek oyuncu:

Steve Carell (Foxcatcher)

Bradley Cooper (American Sniper)

Benedict Cumberbatch (The Imitation Game)

Michael Keaton (Birdman)

Eddie Redmayne (The Theory of Everything)

En iyi kadın oyuncu:

Marion Cotillard (Two Days, One Night)

Felicity Jones (The Theory of Everything)

Julianne Moore (Still Alice)

Rosamund Pike (Gone Girl)

Reese Witherspoon (Wild)

Kendi rekorunu kıracak

Ünlü sanatçı Meryl Streep bu yıl 19. kez Oscar'a aday gösterilerek, bu alanda zaten kendine ait olan rekoru kırdı. Streep, en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterildi.

En iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterilen Robrt Duvall ise bu kategoride aday gösterilen en yaşlı oyuncu oldu. 84 yaşındaki Duvall, bir önceki en yaşlı aday olan Halm Holbrook'tan iki yaş daha büyük. Bu kategoride kazanan en yaşlı kişi ise 2012'de 82 yaşında olan Christopher Plummer olmuştu.

En iyi çizgi film dalında Lego Movie'nin olmaması sürpriz olarak değerlendirildi. Ancak filmin akıllarda kalan melodisi "Everything is Awesome" en iyi şarkı dalında yarışacak.

Bu yılki Oscar ödülleri 22 Şubat'ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak.