Oscar'ın habercisi BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen ve Oscar için ipucu niteliği taşıyan İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi (BAFTA) ödülleri, Londra'da sahiplerini buldu.

Tarihi opera binası Royal Opera House'da bu yıl 66'ncısı yapılan gecede, en iyi film ödülünü "Argo" alırken, bu filmi yöneten Amerikalı aktör Ben Affleck'e de en iyi yönetmen ödülü verildi.

En iyi erkek oyuncu ödülünü Steven Spielberg'in yönettiği "Lincoln" filminde Amerikan Başkanı Abraham Lincoln'ü canlandıran Daniel Day Lewis alırken, en iyi kadın oyuncu ödülü Fransız "Amour" filmindeki rolüyle Emmanuelle Riva'ya verildi.

En İyi Film: Argo

En İyi Kadın Oyuncu: Emmanuelle Riva - Amour

En İyi Erkek Oyuncu: Daniel Day-Lewis - Lincoln

En İyi Yönetmen: Ben Affleck - Argo

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Anne Hathaway - Les Miserables

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Christoph Waltz - Django Unchained

En İyi Senaryo: Django Unchained

En İyi İngiliz Filmi: Skyfall

En İyi Yabancı Film: Amour

En İyi Kısa Film: Swimmer

En İyi Uyarlama Senaryo: Silver Linings Playbook

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Les Miserables

En İyi Görsel Efekt: Life of Pi

En İyi Makyaj ve Saç: Les Miserables

En İyi Kostüm Tasarımı: Anna Karenina

En İyi Sinematografi: Life of Pi

En İyi Montaj: Argo

En İyi Ses: Les Miserables

En İyi Müzik: Skyfall

En İyi Belgesel: Searching For Sugar Man

En İyi Animasyon Filmi: Brave

En İyi Kısa Animasyon: The Making of Longbird

İngiliz şarkıcı Paloma Faith'in performansıyla başlayan ev sunuculuğunu İngiliz komedyen ve aktör Stephen Fry yaptığı tören öncesi, soğuk ve yağmurlu havaya karşın kırmızı halıda renkli görüntüler yaşandı.

Hugh Jackman, George Clooney, Daniel Day-Lewis, Jessica Chastain, Ben Affleck, Helen Mirren, Judi Dench, Anne Hathaway, Sarah Jessica Parker, Sally Field ve Samuel L Jackson gibi ünlüler birbirinden şık kıyafetlerle kırmızı halıda boy gösterdi.