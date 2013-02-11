Oscar'ın habercisi BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen ve Oscar için ipucu niteliği taşıyan İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi (BAFTA) ödülleri, Londra'da sahiplerini buldu.
Tarihi opera binası Royal Opera House'da bu yıl 66'ncısı yapılan gecede, en iyi film ödülünü "Argo" alırken, bu filmi yöneten Amerikalı aktör Ben Affleck'e de en iyi yönetmen ödülü verildi.
En iyi erkek oyuncu ödülünü Steven Spielberg'in yönettiği "Lincoln" filminde Amerikan Başkanı Abraham Lincoln'ü canlandıran Daniel Day Lewis alırken, en iyi kadın oyuncu ödülü Fransız "Amour" filmindeki rolüyle Emmanuelle Riva'ya verildi.
En İyi Film: Argo
En İyi Kadın Oyuncu: Emmanuelle Riva - Amour
En İyi Erkek Oyuncu: Daniel Day-Lewis - Lincoln
En İyi Yönetmen: Ben Affleck - Argo
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Anne Hathaway - Les Miserables
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Christoph Waltz - Django Unchained
En İyi Senaryo: Django Unchained
En İyi İngiliz Filmi: Skyfall
En İyi Yabancı Film: Amour
En İyi Kısa Film: Swimmer
En İyi Uyarlama Senaryo: Silver Linings Playbook
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Les Miserables
En İyi Görsel Efekt: Life of Pi
En İyi Makyaj ve Saç: Les Miserables
En İyi Kostüm Tasarımı: Anna Karenina
En İyi Sinematografi: Life of Pi
En İyi Montaj: Argo
En İyi Ses: Les Miserables
En İyi Müzik: Skyfall
En İyi Belgesel: Searching For Sugar Man
En İyi Animasyon Filmi: Brave
En İyi Kısa Animasyon: The Making of Longbird
İngiliz şarkıcı Paloma Faith'in performansıyla başlayan ev sunuculuğunu İngiliz komedyen ve aktör Stephen Fry yaptığı tören öncesi, soğuk ve yağmurlu havaya karşın kırmızı halıda renkli görüntüler yaşandı.
Hugh Jackman, George Clooney, Daniel Day-Lewis, Jessica Chastain, Ben Affleck, Helen Mirren, Judi Dench, Anne Hathaway, Sarah Jessica Parker, Sally Field ve Samuel L Jackson gibi ünlüler birbirinden şık kıyafetlerle kırmızı halıda boy gösterdi.