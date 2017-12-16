Oscar’a gidemeyen Hacıoğlu: Duydum ki sevinenler olmuş…

Türkiye’nin Oscar adayı Ayla’nın son 9 film arasına kalamadığının belli olmasının ardından sosyal medyada bir paylaşımda bulunan başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, karara sevindiğini iddia ettiği kişilere tepki gösterdi.

Kişisel Instagram hesabından Oscar heykellerinin yanında poz verdiği bir fotoğrafını paylaşan Hacıoğlu, "Duydum alamayacağımızı duyunca sevinenler olmuş…Kendilerini kaybetmişler, kendi nefeslerinde boğulup kaybolmuşlar. Ne denir böylelerine bilmem ki… Dert etme efendi!!! Bununla olmadı bir dahakine olur… Bir gün mutlaka olur… Biz elimizden geleni sevgiyle yapalım da…Eyvallah” ifadelerini kullandı.