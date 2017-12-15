Oscar'da 'Yabancı Dilde En İyi Film' adayları belli oldu

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2018'de "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında yarışacak 9 filmi açıkladı. Türkiye'den 90. Oscar Ödülleri için aday adayı gösterilen "Ayla" filmi, listede yer alamadı.

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın’ın "In the Fade" filmi, Almanya’yı temsil edecek.

90. Oscar ödüllerinin diğer adayları 23 Ocak'ta belli olacak. Oscar ödülleri, 4 Mart'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Yabancı Dilde En İyi Film Oscar'ına aday gösterilen filmler şöyle:

- "A Fantastic Woman", Sebastian Lelio (Şili)

- "In the Fade", Fatih Akın (Almanya)

- "On Body and Soul", Ildiko Enyedi (Macaristan)

- "Foxtrot", Samuel Maoz (İsrail)

- "The Insult", Ziad Doueiri (Lübnan)

- "Loveless", Andrey Zvyagintsev' (Rusya)

- "Felicite", Alain Gomis (Senegal)

- "The Wound", John Trengove (Güney Afrika)

- "The Square" , Ruben Östlund (İsveç)