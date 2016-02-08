Oscar'a aday olan Mustang'e bir ödül de İspanya'dan

En İyi Yabancı Dilde Film dalında Fransa’dan Oscar adayı, Deniz Gamze Ergüven’in yönettiği ‘Mustang’, İspanyol sinemasının önemli ödülleri Goya’larda ‘En İyi Avrupa Filmi’ seçildi.

İspanya Film Akademisi tarafından 30. kez dağıtılan Goya Ödülleri’nde Cesc Gay’in yönettiği ‘Truman’ ise En iyi Film ve En İyi Yönetmen dahil beş ödül alarak törene damgasını vurdu. Arjantin sinemasının yıldız ismi Ricardo Darin ise ‘Truman’daki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazandı. Deniz Gamze Ergüven’in yönettiği 'Mustang', Karadeniz’de geçiyor ve kız kardeşlerin aile baskısına karşı mücadelesine yer veriyor.