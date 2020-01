Oscar yarışı başladı

İki sıradışı komedi filmi, “Birdman” ve “The Grand Budapest Hotel” 2015 Oscar adayları listesinde en fazla kategoride aday gösterilen yapımlar oldu. İki film de dokuz dalda altın heykelciğe uzanmaya çalışacak. En iyi film dalında bu iki yapımın yanı sıra “Boyhood”, “Whiplash”, “The Theory of Everything”, “The Imitation Game”, “American Sniper” ve “Selma” da ödüle aday.

“The Imitation Game” de sekiz adaylıkla iddialı yapımlardan. Yönetmen Richard Linklater tarafından çekilen ve şu ana kadarki ödül sezonunda, en iyi film dalında Oscar'ın en büyük favorisi unvanını kimseye kaptırmayan “Boyhood” ise geçen pazar akşamı Altın Küre Ödül Töreni'nde en iyi drama seçildikten sonra, şimdi de altı dalda Oscar'a aday gösterildi. Clint Eastwood imzalı “American Sniper” da beklenenin üzerinde bir performans göstererek, başroldeki Bradley Cooper'ın en iyi erkek oyuncu dalındaki adaylığı da dahil olmak üzere altı kategoride yarışıyor.

En iyi komedi/müzikal dalında Altın Küre aldıktan sonra, şimdi de dokuz dalda Oscar'a aday olan “The Grand Budapest Hotel”, son haftalarda giderek belirginleşen favori rolünü pekiştirdi. Genelde sene sonunda sinemalara gelen filmlerin yarıştığı Oscarlarda, geçen mart ayında vizyona çıkmış olan Wes Anderson filmi, sürpriz yapmaya devam ediyor. Kuzey Amerika'da yaptığı 59 milyon dolar ile en iyi film adayları arasında en fazla hasılata sahip olan yapım, “American Sniper”ın bu hafta sonunda geniş vizyona çıkmasının ardından ise bu unvanını kaptıracak gibi görünüyor.

Sekiz yapımın yarıştığı en iyi film dalında, “Nightcrawler”, “Foxcatcher” ve “Unbroken” favori yapımlar arasında yer alsa da, liste dışı kalmasıyla dikkat çeken filmler oldu. Aday sayısının beş ile on arasında oynayabileceği yönünde, bu kategoride yapılan değişikliğin ardından, son üç yılda hep dokuz film aday gösterilmişti.

En iyi erkek oyuncu dalında Cooper'ın yanı sıra, Steve Carell (“Foxcatcher”), Benedict Cumberbatch (“The Imitation Game”), Michael Keaton (“Birdman”) ve Eddie Redmayne (“The Theory of Everything” Oscar kazanmak için çekişecek isimler. “Selma” filminde Martin Luther King Jr.'u canlandıran David Oweloyo ise yarış dışı kaldı.

En iyi kadın oyuncu adayları listesinin sürpriz ismi, Fransızca çekilen “Deux jours, une nuit” adlı Belçika filminde başrolü üstlenen Fransız aktris Marion Cotillard oldu. Rakipleri ise Felicity Jones (“The Theory of Everything”), Julianne Moore (“Still Alice”), Rosamund Pike (“Gone Girl”) ve Reese Witherspoon (“Wild”).

Oscar ödül töreni 22 Şubat akşamı Los Angeles'ta yapılacak.

87. Oscar Adayları:

En iyi film:

American Sniper

Birdman

Boyhood

The Grand Budapest Hotel

The Imitation Game

Selma

The Theory of Everything

Whiplash

En iyi yönetmen:

Alejandro González Iñárritu (Birdman)

Richard Linklater (Boyhood)

Morten Tyldum (The Imitation Game)

Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel)

Bennett Miller (Foxcatcher)

En iyi kadın oyuncu:

Marion Cotillard (Deux jours, une nuit)

Felicity Jones (The Theory of Everything)

Julianne Moore (Still Alice)

Rosamund Pike (Gone Girl)

Reese Witherspoon (Wild)

En iyi erkek oyuncu:

Steve Carell (Foxcatcher)

Bradley Cooper (American Sniper)

Benedict Cumberbatch (The Imitation Game)

Michael Keaton (Birdman)

Eddie Redmayne (The Theory of Everything)

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Patricia Arquette (Boyhood)

Laura Dern (Wild)

Keira Knightley (The Imitation Game)

Emma Stone (Birdman)

Meryl Streep (Into the Woods)

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Robert Duvall (The Judge)

Ethan Hawke (Boyhood)

Edward Norton (Birdman)

Mark Ruffalo (Foxcatcher)

J.K. Simmons (Whiplash)

Yabancı dilde en iyi film:

Tangerines (Mandariinid) – Estonya

Ida – Polonya

Leviathan (Leviafan) – Rusya

Timbuktu – Moritanya

Wild Tales (Relatos salvajes) – Arjantin

En iyi uyarlama senaryo:

Jason Dean Hall (American Sniper)

Graham Moore (The Imitation Game)

Paul Thomas Anderson (Inherent Vice)

Anthony McCarten (The Theory of Everything)

Damien Chazelle (Whiplash)

En iyi orijinal senaryo:

Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone,

Alexander Dinelaris ve Armando Bo (Birdman)

Richard Linklater (Boyhood)

E. Max Frye ve Dan Futterman (Foxcatcher)

Wes Anderson ve Hugo Guinness (The Grand Budapest Hotel)

Dan Gilroy (Nightcrawler)

En iyi animasyon:

Big Hero 6

The BoxTrolls

How to Train Your Dragon 2

Song of the Sea

The Tale of the Princess Kaguya

En iyi sanat yönetimi:

The Grand Budapest Hotel

The Imitation Game

Interstellar

Into the Woods

Mr. Turner

En iyi sinematografi:

Emmanuel Lubezki (Birdman)

Robert D. Yeoman (The Grand Budapest Hotel)

Ryszard Lenczewski and Lukasz Zal (Ida)

Dick Pope (Mr. Turner)

Roger Deakins (Unbroken)

En iyi ses miksajı:

American Sniper

Birdman

Interstellar

Unbroken

Whiplash

En iyi ses kurgusu:

American Sniper

Birdman

The Hobbit: The Battle of the Five Armies

Interstellar

Unbroken

En iyi orijinal film müziği:

Alexandre Desplat (The Grand Budapest Hotel)

Alexandre Desplat (The Imitation Game)

Hans Zimmer (Interstellar)

Johann Johannsson (The Theory of Everything)

Gary Yershon (Mr. Turner)

En iyi orijinal şarkı:

“Lost Stars” (Begin Again) - Gregg Alexander ve Danielle Brisebois “I'm Not Gonna Miss You” (Glen Campbell: I'll Be Me) – Glen Campbell ve Julian Raymond “Everything is Awesome” (The Lego Movie) - Shawn Patterson

“Glory” (Selma) - John Stephens ve Lonnie Lynn

“Grateful” (Beyond the Lights) - Diane Warren

En iyi kostüm:

Milena Canonero (The Grand Budapest Hotel)

Mark Bridges (Inherent Vice)

Colleen Atwood (Into the Woods)

Anna B. Sheppard (Maleficent)

Jacqueline Durran (Mr. Turner)

En iyi belgesel:

CitizenFour

Finding Vivian Maier

Last Days in Vietnam

The Salt of the Earth

Virunga

En iyi kısa belgesel:

Crisis Veterans Hotline: Press 1

Joanna

Our Curse

The Reaper (La Parka)

White Earth

En iyi kurgu:

Joel Cox and Gary D. Roach (American Sniper)

Sandra Adair (Boyhood)

Barney Pilling (The Grand Budapest Hotel)

William Goldenberg (The Imitation Game)

Tom Cross (Whiplash)

En iyi makyaj ve saç tasarımı:

Foxcatcher

The Grand Budapest Hotel

Guardians of the Galaxy

En iyi kısa animasyon:

The Bigger Picture

The Dam Keper

Feast

Me and My Moulton

A Single Life

En iyi kısa film:

Aya

Boogaloo and Graham

Butterfly Lamp (La Lampe au Beurre de Yak)

Parvaneh

The Phone Call

En iyi görsel efekt:

Captain America: The Winter Soldier

Dawn of the Planet of the Apes

Guardians of the Galaxy

Interstellar

X-Men: Days of Future Past