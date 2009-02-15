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Kültür-Sanat

Oscar törenine gitmelerine aileleri izin vermiyor

`Slumdog Millionaire' adlı filmin çocuk yıldızları, ailelerinin izin vermemesi nedeniyle Oscar törenine katılamıyor.

15 Şubat 2009 02:00

Oscar'a aday gösterilen İngiliz yapımı `Slumdog Millionaire' adlı filmin Hintli çocuk yıldızları, ikisi de 8 yaşındaki Rubina Ali ve Azharuddin Mohammed İsmail'in, ebeveynlerinin izin vermemesi nedeniyle Los Angeles'ta düzenlenecek törene katılamayacakları bildirildi.

Slumdog Millionaire filminin yapımcısı Christian Colson, Oscar'a aday gösterilen filminin çocuk yıdızları Rubinana Ali ve Azharuddin Mohammed İsmail'i, Los Angeles'ta Pazar günü düzenlenecek olan ödül törenine davet etti. Fakat ünlü yapımcının bu daveti, çocuk yıldızlarının ebeveynleri tarafından reddedildi.

Colson, ``Ailenin bize söylediği son şey `Uçak bilet parasını bize verin' oldu'' dedi.

Çocuk oyunculardan Ali Rubiana, filmde `Genç Latika', Azharuddin Mohammed Ismail ise `Genç Selim' rolünde oynuyor. Her biri 8 yaşında olan çocuk oyuncuların, film için Hintli bir yetişkinin yıllık maaşının üç katı civarında 2.200 Sterlin (yaklaşık 5.250 TL) aldıkları belirtiliyor.

Gelecekleri için bir fon oluşturulan Ali ve Ismal'in, ilk defa okula kayıt yaptırdıkları da öğrenildi.

Slumdog Millionaire

İngiliz Oscar'ı olarak adlandırılan İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin 7'sini alan Danny Boyle'un yönetmenliğini yaptığı filmin başrol oyuncuları Dev Patel, Anil Kapoor ve Saurabh Shukla'dan oluşuyor. Hindistan'da çekilen düşük bütçeli filmde, Bombay'in fakir bir mahallesinde yaşayan genç bir adamın hikâyesi anlatılıyor. Para ödüllü bir bilgi yarışmasına katılan gencin üzerinden insanların bazen sınırı aşan beklentileri konu ediliyor.

(DHA)

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