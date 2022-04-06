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Oscar sunucusu Amy Schumer: Alec Baldwin şakası yapmama izin vermediler

"Olay gerçekten üzücüydü ve bence toksik erkekliğe dair çok şey söylüyor"

06 Nisan 2022 00:15

Amerikalı komedyen Amy Schumer, bazı şakalarının sahnede dile getirilmesine izin verilmediğini söyledi. Komedyen bunlar arasında Alec Baldwin'e atıf içeren bir espri olduğunu da açıkladı. Schumer avukatının bu şakayı yapmaması gerektiğini söylediğini aktardı. 

Amerikalı aktör Alec Baldwin, Ekim 2021'de Rust'ın çekimleri sırasında setteki dolu silahı ateşleyerek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Baldwin trajik olaydan sonra silahın dolu olduğunu bilmediğini söylemişti. Aktör hakkında açılan soruşturma hâlâ devam ediyor. 

Schumer, 2 Nisan'da Las Vegas'taki Mirage Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinde Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokattan bahsetti. 

Schumer'in de sunuculardan biri olduğu 94. Oscar Ödülleri Töreni'nde ünlü aktör Will Smith, eşinin kelleşmesiyle dalga geçen komedyen Chris Rock'a saldırmıştı. Schumer törenden sonra sosyal medyada, Smith'in Rock'a attığı tokat nedeniyle "travmatize olduğunu" ve olayı atlatamadığını söylemişti. 

The Hollywood Reporter'ın haberine göre komedyen, 2 Nisan'daki gösterisinde konuyla ilgili olarak, "Söyleyebileceğim tek şey şu ki olay gerçekten üzücüydü ve bence toksik erkekliğe dair çok şey söylüyor." dedi.

"Avukatım bu şakayı yapmamalısın dedi"

Schumer'in aktörle alakalı şakasıysa şöyleydi:

"Don't Look Up (Yukarı Bakma) bir filmin adı mıydı? Daha çok Alec Baldwin'in silahını doğrultma der gibi."

Schumer avukatının bu şakayı yapmaması gerektiğini söylediğini aktardı. 

Komedyen ayrıca Ukrayna'daki savaşa dikkat çekmek amacıyla Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksi'yi Oscar töreninde konuşturmak istediğini ancak bu talebinin reddedildiğini açıklamıştı. 

Zelenski Oscar'da olmasa da Grammy Ödülleri Töreni'nde konuşma yapmıştı. 

Komedyen 6 Mayıs'ta Hollywood'da düzenlenecek canlı mizah festivali Netflix Is A Joke: The Festival'da sunucu olacak. Schumer, 4 Ağustos'ta da komedi gösterisi turnesine başlayacak. 

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