Oscar sunucusu Amy Schumer: Alec Baldwin şakası yapmama izin vermediler

Amerikalı komedyen Amy Schumer, bazı şakalarının sahnede dile getirilmesine izin verilmediğini söyledi. Komedyen bunlar arasında Alec Baldwin'e atıf içeren bir espri olduğunu da açıkladı. Schumer avukatının bu şakayı yapmaması gerektiğini söylediğini aktardı.

Amerikalı aktör Alec Baldwin, Ekim 2021'de Rust'ın çekimleri sırasında setteki dolu silahı ateşleyerek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Baldwin trajik olaydan sonra silahın dolu olduğunu bilmediğini söylemişti. Aktör hakkında açılan soruşturma hâlâ devam ediyor.

Schumer, 2 Nisan'da Las Vegas'taki Mirage Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinde Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokattan bahsetti.