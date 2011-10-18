-Oscar şansını değerlendirdi LONDRA (A.A) - 18.10.2011 - Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan "Bir Zamanlar Anadolu'da" isimli son filminin aday adayı olduğu Oscar ödüllerindeki şansıyla ilgili, "Tahmin yürütmek zor. Sinema görüşleri farklı olabilecek bir jüri var" dedi. "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin bu yıl 55'incisi düzenlenen Londra Film Festivalindeki galası için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Ceylan, soruları yanıtladı. Filmin gösteriminden önce Londra'nın "sinema meydanı" olarak bilinen "Leicester Square"deki Vue sinemasında kırmızı halı törenine katılan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Londra Film Festivali'nin önemini vurguladı. "New York ve Londra'daki film festivalleri çok önemli çünkü burada yazılan yazılar, buradaki kritikler tüm dünyayı dolaşıyor" diyen Ceylan, "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin birkaç ay sonra İngiltere'de vizyona gireceğini duyurdu. İngiliz basınının filmine ilgisinin yoğun olduğunu belirten Ceylan, "Ama tabii film vizyona çıkarken yazılan yazılara bakarak karar vermek lazım" dedi. Filminin Oscar'a aday adaylığı ve Oscar şansının sorulması üzerine de Nuri Bilge Ceylan, "Oscar konusunda tahmin yürütmek çok zor. Çünkü orada hiç tanımadığımız, sinema görüşleri farklı olabilecek bir jüri var. Ama sonuçta Türkiye bizi seçti. Biz de elimizden geleni yapacağız bu konuda" yanıtını verdi.