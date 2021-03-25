Oscar öncesi Nomadland'e bir ödül daha

32. Yapımcılar Birliği Ödülleri, dün düzenlenen çevrimiçi törenle sahiplerini bulurken, En İyi Film ödülünü "Nomadland" kazandı.
93. Akademi Ödülleri’ne adım adım yaklaşırken, özellikle En İyi Film kategorisinde önemli bir durak olan Yapımcılar Birliği Ödülleri de sahiplerini buldu. 78. Altın Küre Ödülleri ve 26. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri‘nde de olduğu gibi bu dalın kazananı ise, bir kez daha Nomadland oldu.
Filmloverss'ın haberine göre; Pandemi dönemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen törenin sunucuları arasında Viola Davis, Daniel Kaluuya, Sacha Baron Cohen, Carey Mulligan, Steven Yeun, Amanda Seyfried, gibi isimler yer aldı. Nomadland’in kazandığını duyuran isim ise, Nicole Kidman oldu.
78. Altın Küre Ödülleri’nden kazandığı altı adaylığa rağmen eli boş dönen, 26. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nde ise bir ödüle layık görülen David Fincher imzalı Mank, bir kez daha kazanma heyecanını yaşayamadı.
32. Yapımcılar Birliği Ödülleri'nin kazananları
En İyi Film (Darryl F. Zanuck Ödülü)
Borat Subsequent Moviefilm
Judas and the Black Messiah
Ma Rainey’s Black Bottom
Mank
Minari
Nomadland
One Night In Miami
Promising Young Woman
Sound Of Metal
The Trial of the Chicago 7
En İyi Animasyon Film
The Croods: A New Age
Onward
Over the Moon
Soul
Wolfwalkerss
En İyi Belgesel
David Attenborough: A Life on Our Planet
Dick Johnson Is Dead
My Octopus Teacher
Softie
A Thousand Cuts
Time
The Truffle Hunters
En İyi Televizyon Dizisi (Drama)
Better Call Saul
Bridgerton
The Crown
The Mandalorian
Ozark
En İyi Televizyon Dizisi (Komedi)
Curb Your Enthusiasm
The Flight Attendant
Schitt’s Creek
Ted Lasso
What We Do in the Shadows
En İyi Mini Dizi
I May Destroy You
Normal People
The Queen’s Gambit
The Undoing
Unorthodox
En İyi Televizyon veya Platform Filmi
Bad Education
Dolly Parton’s Christmas on the Square
Hamilton
Jane Goodall: The Hope
What the Constitution Means to Me
En İyi Televizyon Belgeseli
60 Minutes
The Last Dance
Laurel Canyon
McMillion$
Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
En İyi Canlı Şov
8:46 – Dave Chappelle
The Daily Show with Trevor Noah
Last Week Tonight with John Oliver
The Late Show with Stephen Colbert
Saturday Night Live