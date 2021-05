Oscar öncesi Nomadland'e bir ödül daha

32. Yapımcılar Birliği Ödülleri, dün düzenlenen çevrimiçi törenle sahiplerini bulurken, En İyi Film ödülünü "Nomadland" kazandı.

93. Akademi Ödülleri’ne adım adım yaklaşırken, özellikle En İyi Film kategorisinde önemli bir durak olan Yapımcılar Birliği Ödülleri de sahiplerini buldu. 78. Altın Küre Ödülleri ve 26. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri‘nde de olduğu gibi bu dalın kazananı ise, bir kez daha Nomadland oldu.

Filmloverss'ın haberine göre; Pandemi dönemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen törenin sunucuları arasında Viola Davis, Daniel Kaluuya, Sacha Baron Cohen, Carey Mulligan, Steven Yeun, Amanda Seyfried, gibi isimler yer aldı. Nomadland’in kazandığını duyuran isim ise, Nicole Kidman oldu.

78. Altın Küre Ödülleri’nden kazandığı altı adaylığa rağmen eli boş dönen, 26. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nde ise bir ödüle layık görülen David Fincher imzalı Mank, bir kez daha kazanma heyecanını yaşayamadı.

32. Yapımcılar Birliği Ödülleri'nin kazananları

En İyi Film (Darryl F. Zanuck Ödülü)



Borat Subsequent Moviefilm

Judas and the Black Messiah

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Minari

Nomadland

One Night In Miami

Promising Young Woman

Sound Of Metal

The Trial of the Chicago 7

En İyi Animasyon Film

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Soul

Wolfwalkerss

En İyi Belgesel



David Attenborough: A Life on Our Planet

Dick Johnson Is Dead

My Octopus Teacher

Softie

A Thousand Cuts

Time

The Truffle Hunters

En İyi Televizyon Dizisi (Drama)

Better Call Saul

Bridgerton

The Crown

The Mandalorian

Ozark

En İyi Televizyon Dizisi (Komedi)

Curb Your Enthusiasm

The Flight Attendant

Schitt’s Creek

Ted Lasso

What We Do in the Shadows

En İyi Mini Dizi



I May Destroy You

Normal People

The Queen’s Gambit

The Undoing

Unorthodox

En İyi Televizyon veya Platform Filmi

Bad Education

Dolly Parton’s Christmas on the Square

Hamilton

Jane Goodall: The Hope

What the Constitution Means to Me

En İyi Televizyon Belgeseli



60 Minutes

The Last Dance

Laurel Canyon

McMillion$

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

En İyi Canlı Şov

8:46 – Dave Chappelle

The Daily Show with Trevor Noah

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live