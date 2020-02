Oscar ödüllü yönetmen Milos Forman hayatını kaybetti

'Guguk Kuşu', 'Amadeus' ve 'Hair' gibi birçok unutulmaz filmlerin yönetmenliğini yapan Milos Forman 86 yaşında hayatını kaybetti.

Çekoslovak kökenli ABD'li film yönetmeni Milos Forman'a 1975'te çektiği Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo's Nest) ve 1984'te yönettiği Amadeus filmleri ona En İyi Yönetmen Akademi Ödülü'nü getirmiş; Skandalın Adı Larry Flynt (The People vs. Larry Flynt) filmiyle de bu ödüle aday gösterilmişti.

Forman, bu üç filmin her biri ile Altın Küre de kazanmıştı.

Milos Forman kimdir?



1951-1956 yılları arasında Prag'daki Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi ile Film Akademisinde (FAMU) eğitim gördü. 1960'lı yılların başındaki Çekoslovak sineması bağlamında, Milos Forman'ın ilk filmleri olan Černý Petr (Maça Ası) ve Konkurs bir devrim olarak nitelendi. Forman bu ilk filmlerinde sosyalist sanat kavramının ifadeleri olarak benimsendi. Mevcut şartlar Forman'ı Çek Yeni Dalgası'nın tartışmasız yıldızı haline getirdi.



Bu özellikler Bir Sarışının Aşkları ile Koşun İtfaiyeciler adlı filmlerinde daha da belirgindir. 1968 sonrasında Koşun İtfaiyeciler yasaklanmış ve Forman Batı'da kalmaya karar vermişti. Burada, kendi özgün fikrinden kaynaklanarak yapmış olduğu tek Amerikan filminin senaryosu üzerinde çalışmaktaydı. Diğerleri ise edebiyat uyarlamasıydı. Amerika öncesi Forman'ın izleri, en başarılı filmi olan ve Ken Casey'in öyküsünü kökten değiştirerek kendi objektif ve komik vizyonuna getirdiği Guguk Kuşu filminde kolaylıkla gözlemlenebilir. Bu film 1975 yılında Oscar kazandı. Aynı yıl Forman, Amerikan vatandaşlığına geçti.

Filmleri

Maça Ası (Černý Petr, 1963)

Bir Sarışının Aşkları (Lásky jedné plavovlásky, 1966)

Koşun İtfaiyeciler (Hoří, má panenko, 1968)

Taking Off (1971)

Guguk Kuşu (1974)

Bırak Güneş İçeri Girsin – Hair (1979)

Ragtime (1981)

Amadeus (1984)

Valmont (1989)

Skandalın Adı Larry Flynt (1996)

Aydaki Adam (1999)

Goya’nın Hayaletleri 2006