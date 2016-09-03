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Kültür-Sanat

Oscar ödüllü yönetmen Inarritu: Meksika'ya Trump'ı davet etmek ülkeye ihanettir

"Meksika devlet başkanı beni temsil etmiyor"

03 Eylül 2016 14:39

Oscar ödüllü Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'yu, ABD’deki Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'ın Meksiya'ya davetini "Ülkeye ihanet" olarak yorumladı.

İspanya'nın en popüler gazetesi El Pais'te açık görüş köşesinde bir yazı kaleme alan Inarritu, Meksika Devlet Başkanı Neito'yu  "Donald Trump'ın, Enrique Pena Nieto tarafından davet edilmesi bir ihanettir" sözleriyle eleştirdi.

Trump’ın 2015'teki "azılı suçlu", "tecavüzcü" konuşmasında Meksikalıları aşağıladığını ve her seferinde göçmenlerin sınırdan geçişini önlemek için Meksika sınırına duvar örmek ve maliyetini Meksika'ya ödetme niyetinde olduğunu hatırlatan yönetmen Inarritu,  "Trump hükümetimiz tarafından çok uzun süre önce istenmeyen kişi (persona non grata) ilan edilmeliydi. Bir Meksika vatandaşı olarak bu etkinlikten sonra Enrique Pena Nieto beni temsil etmiyor ve hiçbir ülkeyi temsil etmeye layık değildir" değerlendirmesinde bulundu.

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Meksikalı YönetmenInarrituDonald Trump

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