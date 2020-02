Oscar ödüllü yönetmen Forman hayatını kaybetti

Çek asıllı Amerikalı yönetmen Milos Forman'ın ölüm haberini menejerliğini yapan Dennis Aspland duyurdu. Aspland, Forman'ın eşinden aldığı bilgi doğrultusunda usta yönetmenin Connecticut'ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğunu belirtti.

Ünlü yönetmen Forman'ın ölüm haberi sinema dünyasını yasa boğdu. Oyuncu Antonio Banderas Twitter'da bir paylaştığı mesajında "Milos Forman aramızdan ayrıldı. Sinemanın dahi adamı ve insanları tasvir etmekte bir usta. Huzur içinde yatsın" dedi.

Forman'ın Aydaki Adam (Man on the moon) filminde oynayan Jim Carrey ise "Kendisiyle aynı proje içerisinde çalışmış olmaktan gurur duyuyorum. Unutulmaz bir anıydı" dedi.

Çekoslovak kökenli Forman'ın anne ve babası Nazi kamplarında öldürülmüştü.

ABD'li film yönetmeni Milos Forman'a 1975'te çektiği Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo's Nest) ve 1984'te yönettiği Amadeus filmleri En İyi Yönetmen Oscarlarını getirmiş; Skandalın Adı Larry Flynt (The People vs. Larry Flynt) filmiyle de bu ödüle aday gösterilmişti.

Forman, bu üç filmin her biri ile Altın Küre de kazanmıştı.

