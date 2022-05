Oscar ödüllü ünlü aktör William Hurt, hayatını kaybetti

'Kiss of the Spider Woman' (Örümcek Kadının Öpücüğü) ve 'Broadcast News' (Haberler) filmlerinde aldığı rollerle tanınan Oscar ödüllü aktör William Hurt, hayatını kaybetti.

Deadline'ın haberine göre 2018'den beri prostat kanseriyle mücadele eden Hurt, 71 yaşındaydı.

William Hurt'ün oğlu Will yaptığı açıklamada; oyuncunun 72. doğum gününden bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirterek, ailenin büyük bir üzüntü içerisinde yas tuttuğunu ve mahremiyet istediklerini ifade etti.

1986 yılında, 'Kiss of the Spider Woman' (Örümcek Kadının Öpücüğü) filmiyle Oscar ödülü kazanan oyuncu, 'Children of a Lesser God' (Başka Tanrının Çocukları) ve 'Broadcast News' (Haberler) filmleriyle de yine Oscar'a aday gösterilmişti.