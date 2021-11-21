Oscar ödüllü tasarımcı Emi Wada yaşamını yitirdi

Akira Kurosawa'nın 1985 yapımı Ran isimli filmiyle Oscar Ödülü'nü kazanan kostüm tasarımcısı Emi Wada yaşamını yitirdi.

Ünlü kostüm tasarımcısı Emi Wada 84 yaşında yaşamını yitirdi. Japon medyası 13 Kasım’da ölen Wada’nın ailesinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir cenaze töreniyle uğurlandığını aktardı.

Kyoto’da dünyaya gelen Wada’nın ölüm sebebi açıklanmazken, ünlü tasarımcı 1985 yılında Kurosawa’nın Ran isimli filmindeki tasarımlarıyla Oscar Ödülü’nün sahibi olmuştu.

Kariyeri boyunca birçok yapım için tasarım hazırlayan Wada 2020 yılında Venedik Uluslararası Film Festivali’nde prömiyeri yapılan Ann Hui’nin Love After Love isimli filminin de kostüm tasarımlarını üstlenmişti.