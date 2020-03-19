Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey: Koronavirüs, renk, ırk ve din ayırt etmeyen ortak bir düşmandır

Amerikalı Oscar Ödüllü sinema oyuncusu Matthew McConaughey, "Koronavirüs, renk, ırk ve din ayırt etmeyen ortak bir düşmandır" dedi.

ABD'li ünlü oyuncu Matthew McConaughey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) renk, ırk ve din ayırt etmeyen ortak bir düşman olduğunu vurguladı.

"Herkes birbirine sahip çıkmalı" diyen McConaughey, panik yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle dünyanın kırmızı ışıkta olduğunu ve yeşil ışığın yakın olduğuna inandığını söyleyen McConaughey, virüsün yenileceğini belirtti.

Yeşil ışığın, nezaket, adalet, dayanıklılık, güven, saygı ve cesaretten ibaret olduğunu ifade eden McConaughey, paylaşımı, 24 saatte yaklaşık 5 milyon kez izlendi.