Oscar ödüllü Parasite dizi oluyor; başrol için Tilda Swinton ve Mark Ruffalo'nun adı geçiyor

HBO yapım şirketi, Oscar 2020'de ödülleri toplayan Güney Kore yapımı Parasite filmini dizi yapmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolleri için Mark Ruffalo ve Tilda Swinton'ın adı geçiyor.

2020 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçilerek, Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir yapım olarak bu ödülü kazanan film olan Parasite, daha önce de dünya çapında pek çok ödül kazandı. Oscar ödülleri öncesi filmi, dizi olarak uyurlamak için hazırlıklara başlayan HBO, çalışmalarını hızlandırdı. Yapım aşamasındaki projede Mark Ruffalo’nun ardından Tilda Swinton'ın da başrolde oynayacağı iddia edildi.

Yönetmen Bong Joon-ho ile daha önce Snowpiercer ve Okja’da çalışan Swinton'ın, Jang Hye-jin’in hayat verdiği, sonradan evin hizmetçisi olan ailenin annesi Kim Chung-sook ’u canlandıracağı iddia edildi.

Parazit’in Oscarlı yönetmeni Bong Joon ho dizi için Oscarlı senarist Adam McKay’le işbirliği yapacak. Orijinal filmin Oscar'lı senaryosunu temel alacak dizinin 5 ya da 6 bölüm olması planlanıyor.