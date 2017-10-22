Oscar ödüllü Christopher Walken: Tesadüfen aktör oldum

Orhan SENCER/ANTALYA, (DHA) - OSCAR ödüllü ABD’li aktör Christopher Walken, daha önce dansçı olduğunu ve hiçbir zaman oyuncu olmak istemediğini belirterek, \"Tesadüfen aktör oldum\" dedi.

54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali’nde \'Onur Ödülü\'ne layık görülen 74 yaşındaki Walken, gazetecilerle bir araya geldi. Birkaç gündür Antalya’da olduğunu ve burada harika zaman geçirdiğini söyleyen Walken, \"Antalya’yı çok sevdim ve tekrar gelmek istiyorum. Antalya Film Festivali, 50 yılı aşkın yapılan harika bir festival\" diye konuştu. Antalya Film Festivali’nde \'Ulusal Yarışma\' kategorisinin kaldırılmasıyla ilgili bir soruya Walken, \"Neden olduğunu ben de bilmiyorum; ancak kaldırılmasını doğru bulmuyorum\" yanıtını verdi.

Aktör olmadan önce dansçı olduğunu söyleyen Walken, “Tesadüfen aktör oldum. Bir oyunda dansçı olarak görevim vardı. Sonra birden aktör oldum. Hiçbir zaman aktör olmak istememiştim aslında. Herkesin hayatı, tesadüflerle doludur ve ben şanslıydım” dedi. Christopher Walken, oyuncu olurken, kendisine rol model olarak Marlon Brando, Laurence Olivier ve Meryl Streep’i aldığını da söyledi. Filmlerinde genellikle \'kötü adam\' karakterini canlandırmasıyla ilgili bir soru üzerine Walken, şunları söyledi:

“Hiçbir zaman kendim gibi birini oynayamadım. Bana roller, teklif edilir ve ben, genelde kabul ederim. Yapacak başka şeyim yok. Çocuklarım yok. Golf oynamıyorum, seyahat etmeyi sevmiyorum. Ben de genelde bütün işleri alıyorum. Birçok aktör, zaten işsiz. Oyuncuların yüzde 97’si işsiz.”

Sağlığı izin verdikçe oyunculuğa devam edeceğini de açıklayan ABD’li oyuncu, \"John Gielgud, 98 yaşında hala çalışıyordu. Amerika’da aktörler, emekliye ayrılmaz; birileri, onu emekliye ayırır. Ben de o güne kadar devam edeceğim” diye konuştu.

\'OSCAR ALABİLMEK İÇİN ÇOK ŞANSLI DA OLMANIZ GEREK\'

Oscar ödülü kazanmak için çok şanslı olunması gerektiğini vurgulayan Walken, “Herkes, Oscar almak ister. Ben de daha fazla Oscar’ım olsun isterim. Oscar alabilmek için çok iyi olmanızın yanında çok şanslı da olmanız gerek” dedi. Türk oyuncu ve yönetmen tanımadığını da dile getiren Christopher Walken, şöyle konuştu:

“Amerika’da çok fazla yabancı film izleyemiyoruz. Sadece Academy’nin bana gönderdiği filmleri, DVD’den izliyorum. Çok fazla yabancı film izleyemediğim için Türkiye’den de hiçbir filmi izlemedim.”



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