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Yaşam
Deutsche Welle

Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Hollywood'un taciz skandalları 2018 Oscar ödül töreninde de unutulmadı.

05 Mart 2018 13:51

2018 yılı Oscar Ödülleri Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu yaptığı törenle sahiplerini buldu. En iyi film dalında Akademi Ödülü The Shape of Water'ın oldu. Aynı filmin yönetmeni Meksikalı Guillermo del Toro da Oscar ile ödüllendirildi. Winston Churchill'i canlandıran Gary Oldman en iyi erkek oyuncu, Fargo'dan sonra ikinci Oscar'ını kazanan Frances McDormand (The Billboards Outsibe Ebbing, Missouri) ise en iyi kadın oyuncu seçildi. Mc Dormand'ın rol arkadaşı Sam Rockwell ırkçı kent polisi canlandırmasıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazandı.

‘Get Out' filmiyle en iyi özgün senaryo Oscar'ına layık görülen Jordan Peele, bu ödülü kazanan ilk siyahi senarist oldu.

Almanya'nın Oscar umutlarından sadece biri gerçek oldu. Gerd Nefzer üç meslektaşıyla birlikte en iyi görsel efekt (Blade Runner 2049) Oscar'ını kazandı. En iyi kamera ödülü de bu filme verildi.

Tacizcilere gönderme

Ödül töreninin sunuculuğunu yapan Jimmy Kimmel Hollywood'daki cinsel taciz skandallarına gönderme yaptığı törenin açış konuşmasında "Oscar şu günlerde en beğenilen ve en saygı duyulan adam. Elleriyle mahrem yerini örtüyor. Hollywood'un böyle adamlara ihtiyacı var”, dedi.

Savaş filmi ‘Dunkirk' teknik kategorilerde üç Oscar kazanırken, ‘Coco' en iyi animasyon ve en iyi film şarkısı ödüllerine layık görüldü. En iyi uyarlama senaryo Oscar'ı ‘Call Me By Your Name'in oldu.

Şilili rejisör Sebastian Lelio'nun ‘A Fantastic Woman' adlı filmi yabancı dilde en iyi film seçildi. En iyi belgesel Oscar'ını ise Bryan Fogel ve Dan Cogan'ın Rus sporcuların doping skandalını konu alan filmi ‘Icarus' kazandı.

DW, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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