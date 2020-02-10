Oscar ödülleri hangi kanalda yayınlanacak?

Sinemaseverler için yılın en önemli olaylarından biri olan 92. Oscar Ödülleri bu gece sahiplerine kavuşacak.



İlki 1929 yılında Los Angeles’da verilen Akademi Ödülleri bu gece 92. kez sahiplerini bulacak. Yıl boyu izlenen birçok önemli yapımın kıyasıya rekabet edeceği gece için mükemmel bir organizasyon yapıldı.

Ödül töreni Türkiye saati ile 9 Şubat’ı 10 Şubat’a bağlayan gece saat 03:00’da kırmızı halı geçidi ile başlayacak. Gece yarısı takip etmeye başlayabileceğiniz tören, Bein 1 HD kanalından canlı yayınlanacak. Ödüller saat 04.00’den sonra sahiplerini bulacak.