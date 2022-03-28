Sir Kenneth Branagh otobiyografik hikayesi, "Belfast" ile En iyi Orijinal Senaryo ödülünü alırken, "Coda" da En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar ödülüne layık görüldü.

Japon Filmi "Drive My Car" da En İyi Uluslararası Film Ödülünü aldı. En iyi Animasyon Ödülü "Encanto"nun olurken, "Dune" beklendiği gibi En İyi Görsel Efekt dalında ödül aldı. Dune ayrıca En İyi Müzik, Sinematografi, Ses, Montaj ve Prodüksiyon Tasarımı dalları da dahil, şu ana dek toplamda 6 ödüle layık görüldü.

İşitme engelli Troy Kotsur, ödül konuşmasını işaret diliyle yaptı.