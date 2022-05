Los Angeles'ta gerçekleştirilen 94. Oscar Ödülleri'nde, En İyi Film Ödülü Coda'nın olurken, Will Smith "King Richard" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "The Eyes of Tammy Faye" filmindeki rolüyle Jessica Chastain'in oldu.

Will Smith'in ilk Oscar Ödülünü almasından önce komedyen Chris Rock'a sahnede vurması da gecenin en akılda kalan olayı oldu.