Oscar Ödülleri 2022: 'Hayranların favorisi' ödülünü hangi film kazanabilir?

The Power of the Dog'un seyircileri memnun edecek bir macera olmadığını söylemek bize düşmez ama bu yılın Oscarlar'da En İyi Film Ödülü için başlıca aday olarak gösterilen yapımın büyük kitlelere hitap etmediğini söyleyebiliriz.

Ancak Oscar adaylığı alamayan çok sayıda ana akım film de var. Bu yüzden de Akademi bu yıl "Hayranların Favorisi" adlı bir ödül kategorisini başlattı. Ödülün sahibi, tamamen sosyal medya ve Akademi'nin internet sitesinden verilen oylarla belirlenecek.

Kazanan filme diğerleri gibi bir Oscar heykelciği verilmeyecek. Yani daha çok daha genç ve internet düşkünü kitleye yönelik.

Bu yılki ödül töreninin prodüktörü Will Packer, "Bu bir Oscar değil, bir ödül değil, sadece bir onaylama ve bence bu iyi bir şey. Bu törenin sırf ödüllerle ilgili, eğlenceden yoksun bir şey olması gerekmiyor" dedi.

Ancak hayranların favorisi konsepti, herkese hitap etmiyor. Bazı Oscar hayranları, birkaç yıl önce yapılan ve başarısız olan benzer bir girişimi hatırlıyor.

Next Best Picture podcastına konuşan Oscar izleyicisi Sophie Ciminello "Halkın ne düşündüğü kimsenin umurunda değil. Bunun için Box Office Mojo var. Onlar endüstrinin, filmleri yapan insanların ne düşündüğünü bilmek istiyorlar. Oscarları da bunun için izlersiniz" diyor.

Ancak bazı önemli yıldızlar destek veriyor. Aktör Samuel L Jackson geçtiğimiz günlerde Sunday Times'ta "En popüler film için de bir Oscar olmalı" demişti

Jackson, Akademi'nin Spider Man'a Oscar verip vermemesi gerektiği sorulduğunda ise "Vermeliler! Filmlerin daima yaptığı şeyi yaptı, insanları büyük bir karanlık odaya doldurdu" yanıtını vermişti.

Ödül iyi niyetle alınmış bir karar olabilir ama arzulanan kitleyi çekip çekmeyeceğinin garantisi yok. İnternette kısa viral klipler izleyen genç yaş grupları, sırf oy verdiler diye üç saatlik bir ödül törenini izlemez.