Oscar'lık filmlere Koronavirüs darbesi

Oscar’a aday gösterilen ABD yapımı filmler Çin’de şubat ayında gösterime girecekti, ancak gösterimler ertelendi. Koronavirüs nedeniyle ülke çapında 70 bin sinema salonunun büyük çoğunluğu kapatıldı. Şubat ayı başında gösterime girmesi planlanan Çin yapımı filmlerin de gösterimleri iptal edildi.

Oscar adayı filmlerden Jojo Rabbit 12 Şubat’ta, Little Women 14 Şubat’ta gösterime girecekken Dolittle ise 21 Şubat’ta gösterilecekti. Ancak üç yapımın da gösterim planları değişti.

Sam Mendes’in En İyi Film dalında Oscar adayı filmi 1917’nin de 21 Şubat’ta gösterime girmesi planlanırken gösterimi iptal edildi. Hellboy filmi de planlandığı gibi 28 Şubat’ta gösterime giremeyecek.

Oscar adayı Netflix yapımı Marriage Story ile Hedgehog filmlerinin ise planlandığı gibi 28 Şubat’ta Çin sinemalarında gösterileceği tahmin ediliyor.

ABD'den sonra en büyük pazar Çin

ntv'nin haberin göre; iptal haberleri, Hollywood sektörüne büyük bir darbe olarak yorumlandı. Çünkü Çin, sinema sektöründe ABD’den sonra en büyük pazar olarak görülüyor. 175 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan Universal'ın Dolittle filmi ABD’de bugüne dek 126 milyon dolarlık hasılat elde etti. Robert Downey Jr’ın başrolde yer aldığı filmin Çin’de gösterilmemesi büyük bir hasılat kaybı olarak görülüyor.

Geçen sene Çin Yeni Yılı'nın da denk geldiği şubat ayı boyunca Çin genelinde toplam 1,6 milyar dolar hasılat elde edilmişti. Yaklaşık 70 bin sinema salonu bulunan Çin, yıllık 9 milyar dolar hasılat rakamıyla ABD'nin hemen arkasında dünyanın en büyük ikinci sinema sektörü olarak yer alıyor.