Oscar'ın favorisi "The Letter Room"da "Görülmüştür" intihali iddiası: Filmlerin çok benzediği ve bunun masum olmadığı kanaatine vardık

93. Akademi Ödülleri'nin sahiplerini bulmasına günler kala En İyi Kısa Film Kategorisinde yarışan Elvira Lind'in yönetmen koltuğunda oturduğu The Letter Room'un, Türkiyeli yönetmen Serhat Karaaslan'ın 2018 yapımı filmi Görülmüştür ile olan benzerliği tartışmalara neden oldu. Karaaslan, "Hukuki olarak haklarımızı arayacağız" dedi.

Gazete Duvar'dan ANıl Mert Özsoy'un haberine göre Görülmüştür'ün yönetmeni Serhat Karaaslan, "Filmlerin çok benzediği ve bunun masum olmadığı kanaatine vardık. Yurtdışında ve Türkiye'de test gösterimleri yaptık. İnsanlar çok şaşkın... Hukuki olarak haklarımızı arayacağız" dedi.

Görülmüştür, festivallerden ödülle dönmüştü

Uluslararası prömiyerini Karlovy Vary Film Festivali'nde yapan, başrollerinde Saadet Işıl Aksoy ve Berkay Ateş'in yer aldığı 30. Ankara Uluslararası Film Festivali – En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu ve SİYAD En İyi Film ödüllerinin sahibi Görülmüştür, fotoğrafını gördüğü bir kadını takıntı haline getiren genç bir adamın hikâyesini konu ediniyor.

The Letter Room Oscar'ın favorisi olarak görülüyor

93. Akademi Ödülleri'nin favorilerinden Elvira Lind'in 30 dakikalık filmi The Letter Room, mektup odasına transfer edilen bir cezaevi memurunun kısa bir süre sonra kendini bir mahkûmun özel hayatının ortasında bulmasını konu ediniyor. Filmin başrollerinde Oscar Isaac ve Alia Shawkat yer alıyor.

İki film arasında tematik benzerlikler dikkat çekti

İki film arasında ana karakterin mesleğinin, mesleği yapış tarzlarının, melankolik ruh hallerinin, fiziksel görünüşlerinin benzerliği dikkat çekti.

Görülmüştür'ün başrolünde olan Berkay Ateş ve The Letter Room'un başrol oyuncusu Oscar Isaac'in oyunculuklarındaki benzer tavırlar da tartışmalara neden oldu. Diğer yandan, iki filmin de dramatik yapı ve çekim teknikleri bakımından paralel şekilde ilerlemesi "intihal" iddiasına zemin hazırladı.

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