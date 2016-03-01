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Oscar gecesinde Leonardo DiCaprio için dakikada 400 bin tweet atıldı

DiCaprio, 23 yıl aradan sonra Oscar heykelciğine kavuşmuştu

01 Mart 2016 11:53

 

1993, 2004 ve 2006 ve 2013'te aday olmasına rağmen ödülü alamayan Leonardo DiCaprio'nun En İyi Erkek Oyuncu seçildiği 88'inci Oscar Töreni'nde DiCaprio için dakikada 400 bin tweet atıldı. 

The Revenant filmindeki performansıyla ödüle uzanan ünlü aktör, yaptığı konuşmada iklim değişikliğine değinen politik açıklamalar yapmıştı. 

DiCaprio, teşekkür konuşmasında şunları söylemişti:

"Diriliş, bir adamın doğaya karşı mücadelesini konu alıyor. 2015 dünyanın geçirdiği en sıcak yıldı. Film çekerken kar bulabilmek için gezegenin en güney kısmına gitmek zorunda kaldık. İklim değişikliği gerçek, şu anda yaşanıyor. Tüm türlerin karşısındaki en büyük tehdit. Birlikte çalışmalı ve büyük firmalar için değil tüm insanlık, yerliler ve bu değişiklikten en çok etkilenen milyarlarca insan için konuşan liderlere destek vermeliyiz. Çocuklarımızın çocukları için, sesi hırs politikası tarafından boğulmuş olanlar için. Bu muhteşem ödül için hepinize teşekkür ediyorum."

 


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