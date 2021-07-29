Oscar and the Wolf, yeni albümünü duyurdu

Belçikalı müzik grubu Oscar and the Wolf, yeni albümleri Shimmer’ın 22 Ekim’de dinleyicilerle buluşacağını duyurdu.

Albüme ait kapak tasarımını ve 11 şarkılık listeyi dinleyicileriyle paylaşan Belçikalı sanatçı Max Colombie, albümün ikinci parçası Oliver’ı ve şarkıya ait, kendi yönettiği video klibi, PIAS etiketi ve Türkiye’de GRGDN Müzik temsilciliğinde yayınladı.

Max Colombie, yeni albümleri hakkında “Herkes kendisi olmakta ve kendisini keşfetmekte özgür. The Shimmer hakkında çok mutluyum çünkü kendimin daha olgun bir versiyonunu duyuyorum. İnsanların beklentilerinin peşinden gitmeme ve daha önce başarılı olmuş şeyleri tekrar üretmeme izin vermediğim için kendimle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

11 parçadan oluşan The Shimmer’ın şarkı listesi şöyle: