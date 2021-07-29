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Kültür-Sanat

Oscar and the Wolf, yeni albümünü duyurdu

Grup, albümden yeni parçaları Oliver’ı da yayınladı

29 Temmuz 2021 15:16

Belçikalı müzik grubu Oscar and the Wolf, yeni albümleri Shimmer’ın 22 Ekim’de dinleyicilerle buluşacağını duyurdu. 

Albüme ait kapak tasarımını ve 11 şarkılık listeyi dinleyicileriyle paylaşan Belçikalı sanatçı Max Colombie, albümün ikinci parçası Oliver’ı ve şarkıya ait, kendi yönettiği video klibi, PIAS etiketi ve Türkiye’de GRGDN Müzik temsilciliğinde yayınladı.

Max Colombie, yeni albümleri hakkında “Herkes kendisi olmakta ve kendisini keşfetmekte özgür. The Shimmer hakkında çok mutluyum çünkü kendimin daha olgun bir versiyonunu duyuyorum. İnsanların beklentilerinin peşinden gitmeme ve daha önce başarılı olmuş şeyleri tekrar üretmeme izin vermediğim için kendimle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

11 parçadan oluşan The Shimmer’ın şarkı listesi şöyle:

  1. James
  2. Ghost Of You
  3. Crystalline
  4. Your Choice
  5. Ocean City
  6. Transfixions
  7. Nostalgic Bitch
  8. Livestream
  9. Oliver
  10. The P.I.C.
  11. The Shimmer

 

Oscar and the Wolfmüzik
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