Oscar adayları belli oldu

T24- Merakla beklenen, 82. Oscar ödüllerinin adayları açıklandı.





"En iyi film" dalında bu yıl 5 yerine 10 aday ortaya çıktı. Aday filmler şunlar:





"Avatar", "The Blind Side", "District 9", "The Hurt Locker", "Inglourious Basterds", "Precious: Based on the Novel 'Push' By Sapphire", "Up", "A Serious Man", "Up in The Air" ve "An Education".





"En iyi yönetmen" dalında James Cameron (Avatar), Kathryn Bigelow (The Hurt Locker), Quentin Tarantino (Inglourious Basterds), Lee Daniels (Precious: Based on the Novel 'Push' By Sapphire) ve Jason Reitman (Up in the Air) ödüle aday gösterildi.





"En iyi erkek oyuncu" dalında Jeff Bridges (Crazy Heart), George Clooney (Up in The Air), Morgan Freeman (Invictus) ve Jeremy Renner (The Hurt Locker) aday oldu.





"En iyi kadın oyuncu" dalında Sandra Bullock (The Blind Side), Helen Mirren (The Last Station), Carey Mulligan (An Education), Gabourey Sidibe (Precious: Based on the Novel 'Push' By Sapphire), Meryl Streep (Julie & Julia) ödüle aday gösterildi.





"En iyi yardımcı kadın oyuncu" dalında ödüle Penelope Cruz (Nine), Vera Farmiga (Up in the Air), Maggie Gyllenhaal (Crazy Heart), Anna Kendrick (Up in the Air) ve Mo'Nique (Precious) aday oldu.





"En iyi yardımcı erkek oyuncu" dalında Matt Damon (Invictus), Woody Harrelson (The Messenger), Christopher Plummer (The Last Station), Stanley Tucci (The Lovely Bones) ve Christoph Waltz (Inglourious Basterds) aday gösterildi.





"Yabancı film" ödülüne ise "Ajami" (İsrail), "El Secreto de Sus Ojos" (Arjantin), "The Milk of Sorrow" (Peru), "Un Prophete" (Fransa) ve "The White Ribbon" (Almanya) filmleri aday oldu. Orijinal senaryo" dalında "The Hurt Locker" (Mark Boal), "Inglourious Basterds" (Quentin Tarantino), "The Messenger" (Alessandro Camon ve Oren Moverman), "A Serious Man" (Joel Coen ve Ethan Coen) "Up" (çok yazarlı) filmlerinin senaryo yazarları ödüle aday gösterildi.





Ödüller 7 Martta Los Angeles'taki Kodak Tiyatrosunda Steve Martin ve Alec Baldwin'in sunuculuğunu yapacağı törenle dağıtılacak.