Oscar'a damgasını vuran Parasite mini dizi oluyor

En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazanan Güney Kore yapımı Parasite (Parazit), dizi olarak çekilecek.

Senaryoyu yazarken filme aktaramayacağı kadar çok fikri olduğunu söyleyen Koreli yönetmen Bong Joon Ho, Deadline’a verdiği demeçte, "Daha fazla süreye sahip olsaydım bu hikayeleri anlatabilme yetisine sahip olabileceğimi biliyordum. Televizyon sektörünü çok tanımıyorum. Bu projeyi mini bir dizi gibi, filme koyamadığım hikayelerin daha derinine inerek genişletilmiş versiyonu olarak düşünüyorum" dedi.

6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parazit, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti.