Oryantal Didem: Ekran yasağı getirildi, televizyonlara çıkamıyoruz

Ünlü oryantal Didem Kınalı, oryantallerin kıyafetleri yüzünden televizyonlarda dans etmelerinin yasaklandığını öne sürdü. “Türkiye'de dansa başka gözle bakılıyor. Dans denince seksapel bir şey arıyorlar ama gerçekten öyle bir şey yok” diyen Didem Kınalı, “Ben istediğim kadar kapalı giyiniyorum zaten. Ben buna kaşıyım. Vücudumu sergilemek değil ben dansımı sergilemek istiyorum. Ben sizin önünüzde dans etmek istiyorum. Ben dans etmeyi özledim fakat yasak” ifadelerini kullandı.

SHOW TV’de Çağla Şikel ve Alişan’ın sunuculuğunu üstlendiği Her Şey Dahil programına konuk olan Didem Kınalı, oryantallere kıyafetleri yüzünden ekran yasağı getirildiğini iddia ederek yetkili isimlere tepki gösterdi. Sözlerine, “Eğer Türkiye oryantal dansını izlemek istemiyorsa, hiç görme dahi istemiyorsanız, ben Türk’üm ve dans etmek istiyorum. O zaman bizi ayırın o zaman Türk olmayalım” diyerek başlayan Kınalı, “Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı cumhuriyetini yaşamayacaksak, özgürlüğümüzü yaşamayacaksak, istediğimiz dansı yapamayacaksak o zaman gidelim biz yurt dışında yaşayalım” şeklinde konuştu.

Didem Kınalı’nın açıklamaları şöyle:

‘İsrail’de Türkiye’yi temsil edeceğim’

11 yaşımdan beri dans ediyorum. Türkiye'ye çok emek verdiğime inanıyorum. Dünyaya hatta dansı sevdirdiğime inanıyorum. Dünyanın her yerinde Türkiye'yi temsil ettim. Çin’de Almanya’da Paris’te aklınıza gelebilecek her yerde dans ettim. Şimdi Ocak ayında İsrail'e gideceğim ve Türkiye'yi temsil edeceğim. Aslında bu çok gurur verici bir şey ama maalesef Türkiye'de dansa başka gözle bakılıyor. Dans denince seksapel bir şey arıyorlar ama gerçekten öyle bir şey yok. Bugüne kadar başıma hiç öyle bir şey gelmedi. O kadar çok saygı duydular ki, şöyle bir şey dans ederken siz 5 dakika izliyorsunuz ama o 5 dakika 1 haftada ortaya çıkıyor. Bir emek var. Aslında şarkıcıların kazandığı parayı biz kazanmıyoruz ama dansı da seviyoruz.

'Nesrin Topkapı da çok mücadele etti'

Nesrin Topkapı çok mücadele etmiştir. Ama maalesef onlar da başaramamış geçen Nesrim ablaya dedim ‘Nesrin abla o kadar mücadele etmişsin ki diye’ bir aynası bile yokmuş, giyindiği zaman bakabileceği bir ayna yokmuş TRT’de, kafasını gazete kağıtlarına sarıyormuş. Ve tülleri oraya buraya sıkıştırarak yapma etme gözükmesin diye. Hakikaten normal giyilebilecek kıyafetlerden daha masum bizim kıyafetlerimiz. Bazı oryantal arkadaşlarımız o kadar çok vücutlarını ortaya çıkarıyorlar ki onlar yüzünden biz yanıyoruz.



‘Atatürk’ün cumhuriyetini yaşayamayacaksak, Türk olmayalım’

Bence şöyle bir şey söylüyorum artık yetkililer kimse artık gerçekten ben bundan çok sıkıldım. Eğer Türkiye oryantal dansını izlemek istemiyorsa, hiç görme dahi istemiyorsanız, ben Türk’üm ve dans etmek istiyorum.

O zaman bizi ayırın o zaman Türk olmayalım Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı cumhuriyetini yaşamayacaksak özgürlüğümüzü yaşamayacaksak istediğimiz dansı yapamayacaksak o zaman gidelim biz yurt dışında yaşayalım. O zaman Türk olmayalım ne yapalım?

‘Ekranlarda dans etmemiz yasak’

Yetkililere şöyle bir şey diyorum; Ben istediğim kadar kapalı giyiniyorum zaten. Ben buna kaşıyım. Vücudumu sergilemek değil ben dansımı sergilemek istiyorum. Ben sizin önünüzde dans etmek istiyorum. Ben dans etmeyi özledim fakat yasak. Ve edemiyoruz. Gördünü mü hiç bu aralar?

Ya kazağını üstüne giy, onu giy oranı kapat buranı kapat. Ben buradan protesto çekmek istiyorum. Oryantal arkadaşlarım da benimle aynı fikirdeyse gelsinler buyursunlar.