Oryantal Didem Kınalı: Televizyonlara konuk olabiliyorum ama oryantal kostümüyle katılamıyorum

İbo Show'a konuk olduktan sonra yeniden gündem olan oryantal dansçısı Didem Kınalı, programa katıldığında giydiği kostümün kendi tercihi olmadığını söyledi. Kınalı, "Televizyonlara konuk olarak katılabiliyorum ama oryantal kostümüyle katılamıyorum" dedi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan oryantal Didem Kınalı, İbo Show'a katıldıktan sonra programda giydiği kostümün geleneksel oryantal kostümlerine göre "kapalı" bulunması hakkında konuştu

Kınalı, Gence'nin sorularına şu yanıtları verdi:

"Geçen hafta ‘İbo Show’da giydiğin kostümün kapalı olması da çok konuşuldu. Bu kostüm senin tercihin miydi?

Hayır. Televizyonlara konuk olarak katılabiliyorum ama oryantal kostümüyle katılamıyorum. ‘İbo Show’a da İbrahim Bey’e (Tatlıses) sürpriz olsun diye çağırmışlardı. Biliyorsunuz, yılbaşında da dansöz yok.

Bu resmi bir yasak mı?

Değil ama teklifler kesildi. İnsanlar koronadan dolayı işsiz kaldı ya, ben bunu yıllardır yaşıyorum. Tabii düğünlere gittim, kulüplerde çıktım, hatta after kulüplerde bile çıktım. İnsanlar sosyal medyalarına “Vay be, Didem buralara kadar mı düştü” diye paylaşımlar atıyorlardı. Akıl veren çok ama para veren yok."