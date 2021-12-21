Oryantal Didem Kınalı: Gerekirse tüm açık yerlerimi kostümlerle kapatırım

Oryantal Didem Kınalı, "Televizyonu çok özledim. Gerekirse beş kuruş almadan yeniden televizyonda olmayı çok istiyorum. Gerekirse tüm açık yerlerimi kostümlerle kapatırım" dedi.

Didem Kınalı, Maslak Yeni Gazino’da sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. Bir dönem ekonomik olarak zorluklar yaşayan ünlü oryantal, röportaja "Şok şok şok ben evleniyorum" sözleriyle başladı.

"Allah herkesi kiracılıktan kurtarsın"

Didem Kınalı, "Şükürler olsun evimi buldum. Kaporamızı verdik. Allah isteyen herkese nasip etsin. Evi şu an görseniz tiksinirsiniz. Mütevazi bir ev ve içi harap durumda. Köpek bağlasan durmaz. Evin rayiç değeri belki 300 bin TL bile değil ancak Cihangir'in acayip bir semt olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Fırsatçılar krizi de bahane ederek Bir milyon Türk Lirası'ndan kapı açıyorlar. O fiyata bulursanız öpün başınıza koyun. 1+1 evlerin kirası 16.000 tl. Bir yıldır araştırıyorum ancak bütçeme uygun bir ev bulabildim. Son kuruşuma kadar eve verdiğim için evin içini yaptıramadım. Çalışarak alnımın terini akıtarak evimi tamamlamayı düşünüyorum. Allah herkesi kiracılıktan kurtarsın'' dedi.

"Sanatımı icra etmek istiyorum"

Ünlü oryantal, televizyonu çok özlediğini, belirterek, ''Televizyonu çok özledim. Gerekirse beş kuruş almadan yeniden televizyonda olmayı çok istiyorum. Gerekirse tüm açık yerlerimi kostümlerle kapatırım. Kapalı kıyafetlerle de olsa çıkıp sanatımı icra etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.