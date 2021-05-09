Oryantal Didem Kınalı: e-Devlet üzerinden evimin kirası ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım ama geri dönmediler

Ünlü oryantal Didem Kınalı, pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, "Bir yıldır çalışmamama rağmen 20 bin TL'lik vergi ödemem istendi. Çalışmadan nasıl ödeyeceğim?" dedi.

Salgın döneminde iş yapamadığını anlatana Kınalı, "Bir yıldır para kazanamıyorum. e-Devlet üzerinden evimin kirası ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım ama geri dönmediler. Sağ olsun menajerim Haluk Şentürk bana yardım etti" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl açtığı dans okulunu pandemi nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Didem Kınalı, "Zor durumdayım. Hiç gelirim yok. Allah sonumuzu hayreylesin" dedi.

"Devletimiz sesimi duyar umarım"

Pandemi sürecinde sanatçıların maddi destek alamadığını söyleyen Kınalı, "Oyuncular, müzisyenler ve dansçılara yardım edilmedi. Devletimiz sesimi duyar umarım. Benim tek işim dans etmek. 1 yıldır çalışmamama rağmen 20 bin TL'lik vergi ödemem istendi. Çalışmadan nasıl ödeyeceğim?" ifadelerini kullandı.