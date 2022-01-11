Oryantal Didem Kınalı: Acun Ilıcalı tarafından iki kez Survivor için teklif aldım

Yılbaşı gecesi İbo Show programında giydiği kıyafetle gündem olan Oryantal Didem Kınalı, Acun Ilıcalı tarafından iki kez Survivor için teklif aldığını açıkladı.

İbo Show'un yılbaşında programında tercih ettiği kıyafetle gündeme gelen Oryantal Didem Kınalı, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Acun Ilıcalı tarafından iki kez Survivor için teklif aldığını ancak böcek ve yılanlardan dolayı reddetmek zorunda kaldığını söyleyen Didem hayalinin denizden çıkarak geleceği adada dans etmek istediğini söyledi.

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