Örümcek Adam seriyi altılayacak

Örümcek Adam serisinin dördüncü filmi üzerinde çalışmalar devam ederken, beşinci ve altıncı film için de harekete geçildi.



Örümcek Adam serisinin dördüncü filmi üzerinde çalışmalar devam ederken, beşinci ve altıncı film için de harekete geçildi. Variety dergisi, Sony Pictures'ın filmin beş ve altıncısı için Amerikalı senarist James Vanderbilt'le anlaştığını yazdı. Örümcek Adam 4'ün senaryosunu da üstlenen Vanderbilt, fikirleriyle yapımcıları oldukça etkilemiş. David Fincher yönetmenliğinde çekilen Zodiac'ın senaryosunu yazan Venderbilt, X-Men Origins: Wolverine filminin de senaristiydi.