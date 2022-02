Örümcek-Adam'ın yıldızı Tom Holland, Martin Scorsese’yi eleştirdi: Marvel filmleri gerçek sanat

Efsanevi yönetmen 2019'da çizgi roman uyarlamalarının "sinema olmadığını" söyleyerek ve onları tema parkı gezintileriyle karşılaştırarak Marvel hayranlarını öfkelendirmişti.

O zamandan beri, birçok yüksek profilli yönetmen ya benzer yorumlar yaptı ya da Marvel'ı övdü. Chloé Zhao ve Nia DaCosta gibi eleştirmenlerce beğenilen yönetmenlerse Marvel filmlerini yönetmek üzere ekibe katıldı.

The Hollywood Reporter'a konuşan ve hem süper kahraman filmlerinde hem de Oscar'a aday gösterilen The Impossible'da rol alan Holland, Marvel filmlerinin "gerçek sanat" olarak görülmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Scorsese'ye 'Bir Marvel filmi yapmak ister miydiniz?' diye sorabilirsiniz. Ama bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyor çünkü hiç Marvel filmi çekmedi. Marvel filmleri de yaptım Oscar dünyasında konuşulan filmler de ve gerçekten tek fark birinin diğerinden çok daha pahalı olması" dedi.

Holland şöyle devam etti:

"Onların gerçek sanat olduğunu düşünüyorum"

"Ana karakterle özdeşleşme biçimim, yönetmenin hikaye örgüsünü ve karakterleri çizme şekli, hepsi aynı, sadece farklı bir ölçekte yapılıyor. Bu yüzden onların gerçek sanat olduğunu düşünüyorum."

25 yaşındaki oyuncu daha sonra şu an hem Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'ta (Spider-Man: No Way Home) hem de Oscar kazanmaya aday The Power of the Dog'da rol alan Benedict Cumberbatch gibi yıldızları işaret ederek bu sürecin Marvel filmleriyle bağımsız filmlerde aynı olduğu tespitini Cumberbatch'in tekrarlayacağını söyledi.

"Oscar filmlerinde' daha az tayt var"

Holland "Bu filmleri yaparken, iyi ya da kötü, milyonlarca kişinin onları izleyeceğini bilirsiniz. Oysa küçük bir bağımsız film yaparken, çok iyi değilse kimse izlemez. Bu yüzden yanında farklı baskı seviyeleri getirir. Yani 'Oscar'a layık' türde filmler de süper kahraman filmleri de yapmış Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr. ya da Scarlett Johansson gibi kişilere sorabilirsiniz ve size ikisinin aynı olduğunu, sadece ölçeklerinin farklı olduğunu söyleyeceklerdir. Bir de 'Oscar filmlerinde' daha az tayt var."

Holland şu anda yılın en yüksek hasılat yapan Hollywood filmi Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'ta yer alıyor.