'Örümcek Adam' filmi pandeminin ilk gün gişe rekorunu kırdı

'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filmi, Türkiye'de pandemiden beri ilk gününde en çok izlenen film olarak bir rekora imza attı. Film, hafta sonunda da böyle izlenmeye devam ederse gelmiş geçmiş en iyi açılış yapan yabancı film olabilir.

Marvel'in uzun süredir beklenen, sosyal medyada epey konuşulan yeni filmi 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok', ülkemizde büyük ilgiyle karşılandı. Ön satışlarının yüksek olduğu bilinen film, resmi olarak açıklanan ilk gün gişe sonuçlarına göre birkaç rekoru birden kırmayı başarabilir. Warner Bros. Türkiye ve Box Office Türkiye'den konu hakkında resmi açıklama geldi.

Pandemiden beri ilk gününde en çok izlenen film

Beyazperde'nin aktardığına göre; film yalnızca ilk gününde 276 bin biletli seyirci tarafından izlendi ve pandemi dönemindeki ilk gün film izlenim rakamları arasında rekora koştu. Film, hafta sonunda da böyle izlenmeye devam ederse, genel anlamda en iyi açılış rekoru kıran yabancı film olma ihtimali yüksek.

Ancak önümüzdeki hafta, efsane Matrix serisinin merakla beklenenen dördüncü filmi 'Matrix Ressurrections' da gösterime girecek. Bu durumun 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'a nasıl etki edeceği merak konusu.