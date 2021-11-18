'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'tan yeni fragman

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmi "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok"tan yeni bir fragman yayınlandı. Film, 17 Aralık'ta vizyona girecek.

Fragman, Spider-Man'in yanı sıra filmde izleyicilerin karşısına çıkacak tüm 'kötü' karakterleri, Doctor Strange'i ve diğer önemli unsurları barındırıyor. 2019 yapımı Örümcek-Adam Evden Uzakta filminden devam eden sahnelerle sıkı bir kurgunun sinyallerini veren film, Peter Parker’ın Örümcek Adam olmanın sonuçlarıyla baş etmesini konu alıyor.

Jon Watts'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde filmde, Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei gibi isimler rollerine dönecek. Filmin konuk oyuncu kadrosunda ayrıca Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church gibi isimler yer alacak.