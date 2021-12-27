Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, 1 milyar dolar hasılatı aştı

"Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home)" filmi, vizyona girmesinden kısa bir süre sonra pazar günü gişelerde 1 milyar doları aştı.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte durma noktasına gelen sinema endüstrisi hareketlenmeye başladı.



2019’dan bu yana ilk kez bir film, endüstriye bir dönüm noktası yaşattı ve Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok dünya çapında şu ana kadar 1,05 milyar dolar hasılat elde etti. Bu hedefe ulaşan son film, Aralık 2019’da vizyona giren “Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi” idi.

Sony Pictures Entertainment pazar günü yaptığı açıklamada, filmin Sony ve Disney’in Marvel Stüdyoları tarafından yapıldığını ve o zamandan beri Sony’nin ABD gişelerinde tüm zamanların en yüksek hasılat yapan filmi haline geldiğini duyurdu.

Gişede milyar dolarlık başarıya bu şekilde hızlı ulaşan filmler, sırasıyla 5 gün ve 11 günle Marvel’in “Yenilmezler: Oyunun Sonu” (2019) ve “Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı” (2018) olmuştu.

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, Türkiye'de de 1 milyon 327 bin sinemasever tarafından izlendi